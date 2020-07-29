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Скрипник в Днепре, Луческу в Киеве и COVID-19 у игрока Реала. Главные новости за 28 июля. Аудио

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Скрипник в Днепре, Луческу в Киеве и COVID-19 у игрока Реала. Главные новости за 28 июля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеДевятый гол Малиновского и продолжение эпопеи с Луческу. Главные новости от 28 июля

Малиновский забил 9-й гол в текущем сезоне, попытки "Динамо" объяснить заявление Мирчи Луческу и реакция ультрас на приезд румына в Киев, но и это не все наши новости на сегодня. Возвращение Виктора Скрипника в Днепр, миллион для "Карпат" за Карраскаля и коронавирус у форварда мадридского "Реала". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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