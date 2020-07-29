Матч товарищеского турнира на Полтавщине завершился расистским скандалом. Одного из игроков обозвали "черной обезьяной"

Товарищеский "Открытый турнир", посвященный 100-летию полтавского футбола, не успев толком начаться, ознаменовался расистским скандалом.

Так, поединок первого тура в Крутом Берегу Полтавской области на стадионе "Лтава" между командами "Молодые Звезды" и "Заря-Ворскла" был прерван из-за проявления расизма.

Ту стоит отметить, что за "Звезд" играли африканские студенты, а за "Зарю-Ворсклу" – ветераны полтавского футбола.

На 36-й минуте встречи (счет к тому моменту был в пользу "Ворсклы") защитник "Зари-Ворсклы" Владимир Олефир после одного из стыков назвал пострадавшего игрока соперников "черной обезьяной", за что получил желтую карточку.

Ну а тренер "Молодых звезд" Майкл Алозие после инцидента увел команду с поля.

Видео эпизода:

Уже после остановки матча запасной игрок "Молодых звезд" Джошуа набросился на Олефира с бранью. Владимир в ответ сказал, что соперник тоже оскорблял его, но на английском языке.

Видео эпизода: