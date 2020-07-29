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Матч товарищеского турнира на Полтавщине завершился расистским скандалом. Одного из игроков обозвали "черной обезьяной"

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(1 голосов)

Команда африканских студентов после оскорбления ушла с поля

Матч товарищеского турнира на Полтавщине завершился расистским скандалом. Одного из игроков обозвали "черной обезьяной"
Новина українською

Товарищеский "Открытый турнир", посвященный 100-летию полтавского футбола, не успев толком начаться, ознаменовался расистским скандалом.

Так, поединок первого тура в Крутом Берегу Полтавской области на стадионе "Лтава" между командами "Молодые Звезды" и "Заря-Ворскла" был прерван из-за проявления расизма.

Ту стоит отметить, что за "Звезд" играли африканские студенты, а за "Зарю-Ворсклу" – ветераны полтавского футбола.

На 36-й минуте встречи (счет к тому моменту был в пользу "Ворсклы") защитник "Зари-Ворсклы" Владимир Олефир после одного из стыков назвал пострадавшего игрока соперников "черной обезьяной", за что получил желтую карточку.

Ну а тренер "Молодых звезд" Майкл Алозие после инцидента увел команду с поля.

Видео эпизода:

Уже после остановки матча запасной игрок "Молодых звезд" Джошуа набросился на Олефира с бранью. Владимир в ответ сказал, что соперник тоже оскорблял его, но на английском языке.

Видео эпизода:

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В статье: расизм Майкл Алозие
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
29.07.2020 в 21:04
Ну, назвали бы в ответ белой обезьяной.. ипать, какие обидчивые
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2020 в 21:12
100%
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2020 в 21:03
Неизвестно ещё, что эта чёрная обезьяна говорила Олефиру!
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0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2020 в 21:00
Як казав Жванецький: "Мудрість приходить зі старістю. Але інколи старість приходить сама". Саме той випадок. За ветеранів грає, але як був мудрилом, так ним і залишився.
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0
-2
Maugli (Джунгли Африки)
29.07.2020 в 20:18
Пожизненно дисквалифицировать этого олефира! Нельзя обижать моих братьев!) А команде ветеранов засчитать поражение!
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+2
-3
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Динамо-машина (Киев)
29.07.2020 в 21:03
Так не приезжайте в Украину, если что-то не нравится! Учитесь у себя в Африке! Украина для украинцев, а не негров!
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 19:55
пам'ятаю цього олефіра за виступами у Кривбасі та Іллічівці... його ще занесло на півроку у нашу Зірку...ще той тип...чому мені не дивно, що расистське висловлювання пролунало саме від нього
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+3
-3


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