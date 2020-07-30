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Колос в еврокубках, Бабич и Санжар остались без работы. Главные новости за 29 июля

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А также ставка Реала на Лунина и победа Шахтера в спарринге

Колос в еврокубках, Бабич и Санжар остались без работы. Главные новости за 29 июля
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 29 июля

Колос выиграл плей-офф за еврокубки у Мариуполя

"Колос" станет пятым представителем Украины в еврокубках 2019/2020. Вчера команда Костышина обыграла в финале плей-офф "Мариуполь" (1:0). Единственный гол в овертайме забил Денис Антюх, воспользовавшись пасом Лысенко. "Колос" начнет свои выступления в еврокубках в сентябре, во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Бабич покинул Мариуполь, Санжар Карпаты

Главный тренер "Мариуполь" сообщил после матча с "Колосом", что он покидает приазовскую команду. По словам Бабича, у него закончился контракт с клубом и тренерский штаб намерен покинуть команду, которая не выполнила задачу по выходу в еврокубки. Также вчера покинул свою команду Роман Санжар. Контракт с "Карпатами" был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Лунин вернется в Реал

Вратарь Андрей Лунин следующий сезон проведет в "Реале". Об этом передает AS. После ухода Луки Зидана и Альфонсо Ареола, именно украинец станет вторым голкипером команды. Руководство "сливочных" уже сообщило Андрею, что он не будет отдан в аренду.

У игрока Севильи обнаружен COVID-19 перед матчем ЛЕ

У одного из футболистов "Севильи" обнаружили коронавирус. В качестве превентивных мер были приостановлены тренировки команды Лопетеги и проведена дезинфекция на базе. Футболисты и тренеры "Севильи" уже сдали повторные тесты на коронавирус. Результаты будут известны в четверг 30 июля. После этого игроки начнут тренироваться индивидуально. 6 августа "Севилья" должна сыграть с "Ромой" в матче 1/8 финала Лиги Европа.

Шахтер обыграл в спарринге Верес

"Шахтер" провел тренировочный матч в рамках подготовки к игре с "Вольсбургом". Команду Луиша Каштру обыграла со счетом 2:0. Первый гол забил Тете, второй - Соломон. "Нам не слишком часто удавалось добираться до последней трети поля - возможно, нужно было это делать больше. Надеемся, за неделю до встречи с "Вольфсбургом" добавим в атакующей игре", – сказал Каштру.

СК Днепр-1 хочет продлить аренды Супряги и Булецы

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза сообщил, что клуб намерен еще на сезон оставить в команде полузащитника Сергея Булецу и нападающего Владислава Супрягу. В прошлом сезоне оба игрока выступали за "Днепр-1" на правах аренды из "Динамо". "Ждем ответа от киевского клуба", – сказал Береза.

Ювентус проиграл Кальяри, Иммобиле обошел Левандовски

В матче 37-го тура Серии А римский "Лацио" переиграл "Брешию" (2:0). Один из голов забил Чиро Иммобиле. Для форварда "Лацио" этот мяч стал 35-м в сезоне, что позволило ему обойти в погоне за "Золотую бутсу" Роберта Левандовски. В других матчах дня "Милан" разгромил "Сампдорию" (4:1), "Рома" справилась с "Торино" (3:2), а "Ювентус" в статусе чемпиона проиграл "Кальяри" (0:2).

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Комментарии (2)
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Н-Махно (Мариуполь )
30.07.2020 в 08:33
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Н-Махно (Мариуполь )
30.07.2020 в 08:33
и санжар пошел
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