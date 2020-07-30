Гарантии для Лунина, рывок Иммобиле и Колос в ЛЕ. Главные новости за 29 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Колос" станет пятым представителем Украины в еврокубках, изменения на тренерских мостиках "Мариуполя" и "Карпат", но и это не все наши новости на сегодня. Гарантии для Андрея Лунина в "Реале", коронавирус у игрока "Севильи" перед рестартом ЛЕ, желание Юрия Березы сохранить киевскую молодежь и великолепный Чиро Иммобиле. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.