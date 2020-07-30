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Судейская бригада во главе с Монзуль будет работать на финальном турнире женской ЛЧ

Общие новости
(1 голосов)

Турнир состоится в конце августа в Испании

Судейская бригада во главе с Монзуль будет работать на финальном турнире женской ЛЧ
Новина українською

Комитет арбитров УЕФА назначил официальных лиц на финальный турнир женской Лиги чемпионов который пройдет с 21 по 30 августа в Испании с восьмью участниками по принципу плей-офф.

Среди 24-х арбитров и ассистентов есть и украинская бригада.

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На мини-турнире будут работать главный арбитр Екатерина Монзуль, а также ассистенты Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Напомним, что в нынешнем сезоне судейская бригада Монзуль обсуживала матчи УПЛ, а аткже работала на обоих полуфиналах и финале Кубка Украины.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:34
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
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simargl (Чернигов)
30.07.2020 в 22:30
Лучшая бригада УПЛ. Без конкурентов.
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URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:09
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
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0
0
avatar
URAGAN (Киев)
30.07.2020 в 23:34
Кто хочет бабла без процентов все сюда C̲r̲e̲d̲i̲t̲D̲o̲i̲t̲.r̲u̲
0
0


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