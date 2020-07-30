Судейская бригада во главе с Монзуль будет работать на финальном турнире женской ЛЧ

Комитет арбитров УЕФА назначил официальных лиц на финальный турнир женской Лиги чемпионов который пройдет с 21 по 30 августа в Испании с восьмью участниками по принципу плей-офф.

Среди 24-х арбитров и ассистентов есть и украинская бригада.

На мини-турнире будут работать главный арбитр Екатерина Монзуль, а также ассистенты Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Напомним, что в нынешнем сезоне судейская бригада Монзуль обсуживала матчи УПЛ, а аткже работала на обоих полуфиналах и финале Кубка Украины.