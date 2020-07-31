Президент ФИФА попал под следствие, Гвардиола усиливает Ман Сити. Главные новости за 30 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 30 июля

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался под следствием швейцарской прокуратуры. Расследуется связи Инфантино с генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером, который в августе отправится в отставку. Ранее выяснилось, что Лаубер утаил от следствия, что встречался с Инфантино, когда швейцарская прокуратура расследовала коррупцию в ФИФА. Инфантино утверждает, что его встречи с Лаудером не имеют предосудительный характер.

Новая вспышка COVID-19 в Барселоне может стать причиной переноса ответного матча 1/8 Лиги чемпионов между “Барселоной” и “Наполи”. УЕФА проводит консультации с департаментом здравоохранения Каталонии, и может перенести игру в Португалию, если ситуация не стабилизируется. Матч должен состояться восьмого августа.

Главный тренер “Динамо” Мирча Луческу рассказал о обязанностях своих ассистентов в киевском клубе. По словам Луческу, он будет заниматься обороной, Огнен Вукоевич игроками середины поля, Олег Гусев – группой атаки. Итальянец Диего Лонго займется физической подготовкой и организационными вопросами. Также стало известно, что в “Динамо” остается Алексей Михайличенко. Он займет должность спортдира .

Центральный защитник “Борнмута” Натан Аке следующий сезон проведет в “Манчестер Сити”, сообщают многочисленные источники в Англии. “Борнмут” принял предложение “Сити” в 41 млн фунтов. 25-летний нидерландец Аке до перехода в “Борнмут” несколько лет был на контракте в “Челси”.

“Мариуполь” планирует назначить преемника Александра Бабича до конца текущей недели. Фаворитом на вакантную должность считается экс-тренер “Агробизнеса” и “Черноморца” Остап Маркевич. Определились с тренером и “Карпаты”. Львовскую команду возглавит тренер U-19 Роман Гнатив , сообщает Meta-ratings.

Консорциум, возглавляемый инвестиционным фондом Саудовской Аравии, отозвал свое 300-миллионное предложение о покупке “Ньюкасла”. Нынешний владелец “сорок” Майк Эшли принял предложение о покупке клуба четыре месяца назад, но АПЛ не спешила подтверждать сделку из-за распространения пиратского спортивного телевидения в Саудовской Аравии. Вопрос так и не был разрешен, что и стало причиной срыва сделки.

Вчера определился второй участник финал плей-офф Чемпионшипа. “Фулхэм” хоть и проиграл “Кардиффу” 1:2 в ответном полуфинале, но прошел дальше по сумме двух матчей (3:2). В финале, который состоится четвертого августа на “Уэмбли”, сыграют две команды из западного Лондона – “Брентфорд” и “Фулхэм”.