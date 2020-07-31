Штаб Луческу, преемник Бабича и перенос матча Барса – Наполи. Главные новости за 30 июля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПрезидент ФИФА попал под следствие, Гвардиола усиливает Ман Сити. Главные новости за 30 июля
Президент ФИФА Джанни Инфантино под следствием прокуратуры, новая вспышка COVID-19 в Барселоне, но и это не все наши новости на сегодня. Тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо", замены на тренерских мостиках "Мариуполя" и "Карпат", а также никаких шейхов в "Ньюкасл Юнайтед". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...