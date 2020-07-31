Штаб Луческу, преемник Бабича и перенос матча Барса – Наполи. Главные новости за 30 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Президент ФИФА Джанни Инфантино под следствием прокуратуры, новая вспышка COVID-19 в Барселоне, но и это не все наши новости на сегодня. Тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо", замены на тренерских мостиках "Мариуполя" и "Карпат", а также никаких шейхов в "Ньюкасл Юнайтед". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.