КДК УАФ предупредил президента ПФЛ за некорректные высказывания

КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры относительно некорректных высказываний президента ПФЛ Сергея Макарова.

По результатам рассмотрения КДК предупредил Макарова и обязал его в дальнейшем воздержаться от высказываний, которые могут быть расценены как нарушающие Кодекс этики и честной игры УАФ.

Какие именно заявления президента ПФЛ стали предметом рассмотрения, УАФ не указывает.