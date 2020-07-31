КДК УАФ предупредил президента ПФЛ за некорректные высказывания
КДК продолжает вершить правосудие
КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры относительно некорректных высказываний президента ПФЛ Сергея Макарова.
По результатам рассмотрения КДК предупредил Макарова и обязал его в дальнейшем воздержаться от высказываний, которые могут быть расценены как нарушающие Кодекс этики и честной игры УАФ.
Какие именно заявления президента ПФЛ стали предметом рассмотрения, УАФ не указывает.
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Источник:УАФ
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