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КДК УАФ предупредил президента ПФЛ за некорректные высказывания

Общие новости
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КДК продолжает вершить правосудие

КДК УАФ предупредил президента ПФЛ за некорректные высказывания
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КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры относительно некорректных высказываний президента ПФЛ Сергея Макарова.

По результатам рассмотрения КДК предупредил Макарова и обязал его в дальнейшем воздержаться от высказываний, которые могут быть расценены как нарушающие Кодекс этики и честной игры УАФ.

Какие именно заявления президента ПФЛ стали предметом рассмотрения, УАФ не указывает.

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В статье: ПФЛ Сергей Макаров Комитет по этике и честной игре КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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