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Болотников покинул ТаТоТаке и отправится работать в Карпаты

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(2 голосов)

Ведущий покинул шоу ради родного клуба

Болотников покинул ТаТоТаке и отправится работать в Карпаты
Новина українською

Украинский журналист Сергей Болотников сообщил, что покидает шоу "ТаТоТаке", так как будет работать в "Карпатах".

"Я покидаю проект. 163 выпуска, 8 интервью, 2,5 года. Меня позвали в "Карпаты". Это мой родной клуб, я не мог отказаться.

В "ТаТоТаке" я, наверное, уже сделал все, что мог. Достиг какого-то потолка в журналистике. Настало время двигаться дальше", – сказал Болотников в эфире.

Ранее совладелец "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что клуб начнет следующий сезон во Второй лиге.

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В статье: ТаТоТаке Сергей Болотников
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Комментарии (2)
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10 (Феодосия)
01.08.2020 в 10:38
Я не смогу работать на олигарха, выполнять всё то, чего я не хочу! Я за свободу народ. Как-то так он выразился в одном из выпусков.
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lui87ivanov (Запорожье)
01.08.2020 в 10:00
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