Болотников покинул ТаТоТаке и отправится работать в Карпаты

Украинский журналист Сергей Болотников сообщил, что покидает шоу "ТаТоТаке", так как будет работать в "Карпатах".

"Я покидаю проект. 163 выпуска, 8 интервью, 2,5 года. Меня позвали в "Карпаты". Это мой родной клуб, я не мог отказаться.

В "ТаТоТаке" я, наверное, уже сделал все, что мог. Достиг какого-то потолка в журналистике. Настало время двигаться дальше", – сказал Болотников в эфире.