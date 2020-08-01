Болотников покинул ТаТоТаке и отправится работать в Карпаты
Ведущий покинул шоу ради родного клуба
Украинский журналист Сергей Болотников сообщил, что покидает шоу "ТаТоТаке", так как будет работать в "Карпатах".
"Я покидаю проект. 163 выпуска, 8 интервью, 2,5 года. Меня позвали в "Карпаты". Это мой родной клуб, я не мог отказаться.
В "ТаТоТаке" я, наверное, уже сделал все, что мог. Достиг какого-то потолка в журналистике. Настало время двигаться дальше", – сказал Болотников в эфире.
Ранее совладелец "Карпат" Олег Смалийчук заявил, что клуб начнет следующий сезон во Второй лиге.
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Комментарии (2)
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10 (Феодосия)
01.08.2020 в 10:38
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lui87ivanov (Запорожье)
01.08.2020 в 10:00
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