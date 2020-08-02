Бронза Малиновского, Кубок Англии Арсенала, Золотая бутса Иммобиле. Главные новости за 1 августа

Супряга, Булеца, Вантух и Жерсон работают с "Динамо". Дубинчак отправился в очередную аренду

Официальный сайт киевлян раскрыл информацию, кто же сейчас работает под руководством Мирчи Луческу. Из интересных фамилий отмечаем Вантуха, Жерсона, Супрягу и Булецу - все они в прошлом сезоне выступали в аренде, а летом вернулись в столицу Украины. В то же время, вновь в аренду уехал защитник Владислав Дубинчак: его на год подписал "Днепр-1" .

Яремчук забивает во втором кряду спарринге "Гента"

Украинский форвард Роман Яремчук продолжает удерживать планку. Вчера его команда провела контрольный матч против "Зульте-Варегема", уступив 1:2. Единственный гол в составе "Гента" забил как раз Яремчук, для которого этот гол стал вторым в двух матчах. К слову, вместе Романом в старте "буйволов" вышли два других украинца: Евгений Пластун и Роман Безус. Уже 9 августа стартует новый чемпионат Бельгии.

"Шахтёр" теряет хавбека на 4 месяцев

Полузащитник "горняков" Владислав Вакула выбыл из строя на длительный период. Медобследование показало, что у хавбека нестабильность плечевого сустава, что и вызвало хирургическое вмешательство. На восстановление понадобится до четырёх месяцев. Напомним, что к "Шахтёру" Вакула присоединился из "Мариуполя" прошлой зимой.

"Арсенал" берёт Кубок Англии

Не самый удачный сезон "канониры" завершили завоеванием трофея. Пулишич уже в дебюте встречи вывел "Челси" вперёд, однако в середине первого тайма Обамеянг с пенальти восстановил паритет в счёте. Во втором тайме Пьер-Эмерик, вышедший на эту встречу с капитанской повязкой, забил победный гол. Этот Кубок помог "Арсеналу" завоевать путёвку в Лигу Европы на следующий сезон.

"Интер" стал вторым в Серии А, Малиновский первый сезон в Италии завершает на третьей строчке

Вчера в Италии стартовал заключительный тур, который определил места в группе лидеров. В лобовом поединке "Интер" обыграл 2:0 "Аталанту" на её поле и защитил вторую строчку. Руслан Малиновский вышел на поле только на 61 минуте, но не помог своей команде забить хотя бы гол. Таким образом, бергамцы вместе с украинским хавбеком завершают сезон на третьей строчке. Четвёртый "Лацио", уступивший "Наполи" 1:3. Среди остальных встреч отмечаем победу "Ромы" над "Юве" 3:1 и "Милана" над "Кальяри" 3:0. Но эти поединки на турнирное положение команд не влияли.

Иммобиле выиграл Золотую бутсу и повторил рекорд по голам за один сезон Серии А

Несмотря на поражение "Лацио" в Неаполе форвард "орлов" Чиро Иммобиле всё же взял одну из главных индивидуальных наград в европейском футболе. Нападающий стал автором единственного гола римлян против "Наполи", доведя количество своих результативных ударов до 36. Это повторение рекорда Гонсало Игуаина в сезоне-2015/16. Также этот показатель позволил Иммобиле взять Золотую бутсу. На втором месте гонки оказался Роберт Левандовски из "Баварии" - у него 34 гола.

Президент "Тулузы" получает угрозы расправы

Новый президент "Тулузы" Дамьен Комолли получил несколько угроз жизни в инстаграме. Ранее в этом году угрозы получал также экс-тренер "Фиалок" Ален Казанова. "Тулуза" вылетела из элитного дивизиона Лиги 1 по итогам прошлого сезона, набрав рекордно низкое количество очков, после чего клуб сменил собственника. Полиция в первую очередь проверяет фанатскую среду.