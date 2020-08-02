Металлист 1925 подтвердил 5 случаев заражения COVID-19
Заражение коснулось лишь сотрудников клуба
"Металлист 1925" подтвердил, что 5 сотрудников клуба заболели коронавирусной инфекцией. При этом все игроки здоровы.
Главу наблюдательного совета клуба Сергея Стороженко госпитализировали, его лечением занимаются врачи. Остальные инфицированные сотрудники пребывают на самоизоляции, а их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Повторные тесты больше не выявили заболевших в клубе, так что команда продолжает готовиться к завтрашнему матчу с "Черноморцем" в обычном режиме.
Ранее от COVID-19 умер врач сборной Украины и "Металлиста 1925" Антон Худаев.
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Источник:Металлист 1925
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Комментарии (4)
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hantolik58 (Харьков)
02.08.2020 в 11:10
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Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 11:00
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viajador (ФК Потіївка)
02.08.2020 в 09:58
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Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 10:59
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