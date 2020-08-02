Металлист 1925 подтвердил 5 случаев заражения COVID-19

"Металлист 1925" подтвердил, что 5 сотрудников клуба заболели коронавирусной инфекцией. При этом все игроки здоровы.

Главу наблюдательного совета клуба Сергея Стороженко госпитализировали, его лечением занимаются врачи. Остальные инфицированные сотрудники пребывают на самоизоляции, а их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Повторные тесты больше не выявили заболевших в клубе, так что команда продолжает готовиться к завтрашнему матчу с "Черноморцем" в обычном режиме.

Ранее от COVID-19 умер врач сборной Украины и "Металлиста 1925" Антон Худаев.