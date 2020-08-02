  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Металлист 1925 подтвердил 5 случаев заражения COVID-19
В тренде

Металлист 1925 подтвердил 5 случаев заражения COVID-19

Общие новости
(1 голосов)

Заражение коснулось лишь сотрудников клуба

Металлист 1925 подтвердил 5 случаев заражения COVID-19
Новина українською

"Металлист 1925" подтвердил, что 5 сотрудников клуба заболели коронавирусной инфекцией. При этом все игроки здоровы.

Главу наблюдательного совета клуба Сергея Стороженко госпитализировали, его лечением занимаются врачи. Остальные инфицированные сотрудники пребывают на самоизоляции, а их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Повторные тесты больше не выявили заболевших в клубе, так что команда продолжает готовиться к завтрашнему матчу с "Черноморцем" в обычном режиме.

Ранее от COVID-19 умер врач сборной Украины и "Металлиста 1925" Антон Худаев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стороженко Металлист 1925 (Харьков) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hantolik58 (Харьков)
02.08.2020 в 11:10
Всем заболевшим скорейшего выздоровления. Пусть это никого больше не коснется.
Ответить
+2
0
Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 11:00
Черноморцу по уму надо бы просто не поехать на матч, и все. И пару копеек сэкономили бы.
Ответить
0
-2
viajador (ФК Потіївка)
02.08.2020 в 09:58
Жовта преса, то чому в заголовку новин не вказати, що це не стосується футболістів?
Ответить
0
-1
Astor Astor (Одесса)
02.08.2020 в 10:59
А какая разница? Или футболисты в вакууме живут?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...