Рокировка коучей в УПЛ, конфликт в Интере. Главные новости за 2 августа
А также сроки возвращения Вербича и Мбаппе
"Заря", "Днепр-1" и "Мариуполь" в ближайшие дни представят новых тренеров
СМИ с каждым часом всё активнее говорят об изменениях на тренерском мостике сразу трёх клубов Премьер-лиги. В "Мариуполь"
Словенский вингер киевлян Беньямин Вербич сможет помочь своей команде лишь через месяц. Напомним, что недавно футболисту сделали операцию в Германии. Как оказалось, Беньямину прооперировали паховые кольца. Вербич уже вернулся в Киев, где и проходит реабилитацию. Через несколько недель он сможет приступить к беговой работе и занятиям с мячом.
Правда, о заражении футболистов речь пока не идёт, поэтому матчу против "Черноморцу", запланированному на сегодня, ничего не угрожает. На данный момент заболели 5 сотрудников клуба. Среди них - глава наблюдательного совета харьковчан Сергей Стороженко: функционер в настоящее время находится под присмотром врачей. Четверто других инфицированых находятся на самоизоляции.
Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что звонил владельцу "Шахтёра" Ринату Ахметову после назначения в киевском клубе экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу: "У него была абсолютно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты – хозяин клуба. Ахметов же не папа Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен сказать, нормально это или не нормально".
Непростая ситуация в миланском клубе, которая может привести к смене наставника. Вчера Антонио резко раскритиковал функционеров:
Восстановление Килиана Мбаппе после травмы связок голеностопа проходит гораздо быстрее, чем ожидалось. Французская пресса пишет, есть вероятность, что форвард успеет вернуться на поле ещё к поединку 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты". Инсайдеры оценивают шансы Килиана выйти на поле в этой игрое более чем 50%. Матч состоится 12 августа.
Украинский полузащитник в матче против "Пармы" вышел на поле на последние полчаса и не смог помочь своей команде избежать поражения (3:4). Но даже три очка в копилке не спасли бы "Лечче" от вылета: "Дженоа" выиграла свой поединок у "Вероны" (3:0), оставшись на одну строчку выше и соответственно с местом в элите итальянского футбола.