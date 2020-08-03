Рокировка коучей в УПЛ, конфликт в Интере. Главные новости за 2 августа

"Заря", "Днепр-1" и "Мариуполь" в ближайшие дни представят новых тренеров

СМИ с каждым часом всё активнее говорят об изменениях на тренерском мостике сразу трёх клубов Премьер-лиги. В "Мариуполь" сватают Остапа Маркевича , который пришёл на место Александра Бабича. Сам Бабич отправится в "Зарю" , где займёт место Виктора Скрипника. Ну, а Скрипник станет у руля "Днепра-1" . Какое будущее ждёт последнего наставника днепрян Дмитрия Михайленко, пока неизвестно.

Лидер "Динамо" вернётся в строй через месяц

Словенский вингер киевлян Беньямин Вербич сможет помочь своей команде лишь через месяц. Напомним, что недавно футболисту сделали операцию в Германии. Как оказалось, Беньямину прооперировали паховые кольца. Вербич уже вернулся в Киев, где и проходит реабилитацию. Через несколько недель он сможет приступить к беговой работе и занятиям с мячом.

"Металлист 1925" подтвердил вспышку COVID-19 в клубе

Правда, о заражении футболистов речь пока не идёт, поэтому матчу против "Черноморцу", запланированному на сегодня, ничего не угрожает. На данный момент заболели 5 сотрудников клуба. Среди них - глава наблюдательного совета харьковчан Сергей Стороженко: функционер в настоящее время находится под присмотром врачей. Четверто других инфицированых находятся на самоизоляции.

Суркис общался с Ахметовым после назначения Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что звонил владельцу "Шахтёра" Ринату Ахметову после назначения в киевском клубе экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу: "У него была абсолютно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты – хозяин клуба. Ахметов же не папа Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен сказать, нормально это или не нормально".

Конте конфликтует с руководством "Интера" и может быть уволен

Непростая ситуация в миланском клубе, которая может привести к смене наставника. Вчера Антонио резко раскритиковал функционеров: "Месяцами нам приходилось жрать дерьмо – и никакой помощи от клуба" . Ожидается, что в ближайшее время состоится встреча Конте с президентом "Интера", после которой будет известно, продолжит ли коуч работу. Одним из главных кандидатов на эту должность в случае увольнения называют Массимилиано Аллегри.

Мбаппе может успеть восстановиться к матчу против "Аталанты"

Восстановление Килиана Мбаппе после травмы связок голеностопа проходит гораздо быстрее, чем ожидалось. Французская пресса пишет, есть вероятность, что форвард успеет вернуться на поле ещё к поединку 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты". Инсайдеры оценивают шансы Килиана выйти на поле в этой игрое более чем 50%. Матч состоится 12 августа.

"Лечче" Евгения Шахова вылетает из Серии А

Украинский полузащитник в матче против "Пармы" вышел на поле на последние полчаса и не смог помочь своей команде избежать поражения (3:4). Но даже три очка в копилке не спасли бы "Лечче" от вылета: "Дженоа" выиграла свой поединок у "Вероны" (3:0), оставшись на одну строчку выше и соответственно с местом в элите итальянского футбола.