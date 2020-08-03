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COVID в Металлисте, восстановление Вербича и реакция Ахметова. Главные новости за 2 августа. Аудио

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COVID в Металлисте, восстановление Вербича и реакция Ахметова. Главные новости за 2 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРокировка коучей в УПЛ, конфликт в Интере. Главные новости за 2 августа

Рокировки на тренерских мостиках "Мариуполя", "Зари" и "Днепра-1", восстановление вингера киевского "Динамо" Беньямина Вербича, а также вспышка COVID-19 в харьковском "Металлисте-1925". Звонок Игоря Суркиса Ринату Ахметову по поводу Мирчи Луческу, конфликт Антонио Конте с руководством "Интера" и возвращение Килиана Мбаппе к матчу Лиги чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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