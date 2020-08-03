COVID в Металлисте, восстановление Вербича и реакция Ахметова. Главные новости за 2 августа. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Рокировки на тренерских мостиках "Мариуполя", "Зари" и "Днепра-1", восстановление вингера киевского "Динамо" Беньямина Вербича, а также вспышка COVID-19 в харьковском "Металлисте-1925". Звонок Игоря Суркиса Ринату Ахметову по поводу Мирчи Луческу, конфликт Антонио Конте с руководством "Интера" и возвращение Килиана Мбаппе к матчу Лиги чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...