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Официально: Виталий Балашов стал игроком российского Тамбова

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(1 голосов)

"Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чикита"

Официально: Виталий Балашов стал игроком российского Тамбова
Новина українською

Украинский нападающий Виталий Балашов сегодня подписал контракт с российским "Тамбовом". По информации пресс-службы клуба, все детали перехода будут опубликованы в ближайшее время.

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29-летний украинский нападающий с 2008-го по 2015 год выступал за одесский "Черноморец".

Последние три сезона играл за донецкий "Олимпик", забил 5 голов и отдал 10 передач в Украинской Премьер-лиге.

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В статье: Виталий Балашов Олимпик (Донецк) Тамбов
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Комментарии (2)
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Алекс-666 (Запорожье)
03.08.2020 в 12:40
Кормилец.
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Dr. House (Подолье)
03.08.2020 в 12:34
Позорный тамбовский волчара...
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