Официально: Виталий Балашов стал игроком российского Тамбова
"Мальчик хочет в Тамбов, ты знаешь чики-чики-чики-чикита"
Украинский нападающий Виталий Балашов сегодня подписал контракт с российским "Тамбовом". По информации пресс-службы клуба, все детали перехода будут опубликованы в ближайшее время.
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29-летний украинский нападающий с 2008-го по 2015 год выступал за одесский "Черноморец".
Последние три сезона играл за донецкий "Олимпик", забил 5 голов и отдал 10 передач в Украинской Премьер-лиге.
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Источник:Тамбов ВКонтакте
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Комментарии (2)
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Алекс-666 (Запорожье)
03.08.2020 в 12:40
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Dr. House (Подолье)
03.08.2020 в 12:34
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