Официально: Виталий Балашов стал игроком российского Тамбова

Украинский нападающий Виталий Балашов сегодня подписал контракт с российским "Тамбовом". По информации пресс-службы клуба, все детали перехода будут опубликованы в ближайшее время.

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29-летний украинский нападающий с 2008-го по 2015 год выступал за одесский "Черноморец".

Последние три сезона играл за донецкий "Олимпик", забил 5 голов и отдал 10 передач в Украинской Премьер-лиге.