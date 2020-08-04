Скрипника не будет в Днепре-1, Миха в Андерлехте и матчи Первой лиги. Главные новости от 3 августа

UA-Футбол собрал для Вас все основные новости из мира футбола за понедельник, 3 августа

Рух обыграл Минай в центральном матче 28 тура

Все ближе развязка этого чрезвычайно напряженного сезона в Первой лиге. Гол Копыны на 45 минуте принес стратегическую победу львовянам. "Рух" существенно повысил свои шансы выйти в УПЛ. А вот команда из Закарпатья проиграла важнейшее противостояние. Теперь подопечным Кобина предстоит ехать в Краматорск и принимать дома "Волынь" с настроем на минимум четыре очка в этих поединках.

Ингулец разгромил Кремень и вышел на первое место

Дубль Мкомола и еще один гол Щедрого позволили команде из Петрово возглавить гонку лучших команд ПФЛ. Сергей Лавриненко поберег основу и был абсолютно прав. Даже вторым составом "Ингулец" был наголову сильнее "Кремня". Также в этом туре Первой лиги необходимо отметить ничью 0:0 "Металлиста 1925" и "Черноморца" . А также победу "Волыни", которая всерьез претендует на возвращение в элиту.

Андерлехт представил украинского защитника

Богдан Михайличенко в понедельник перешел в "Андерлехт" из луганской "Зари". Контракт с игроком будет действовать до 2024 года. Представлял украинца соотечественник, экс-футболист, а теперь футбольный агент Олег Ящук, а потом слово взял новобранец бельгийского клуба: "Меня зовут Богдан Михайличенко, у меня очень длинная фамилия, поэтому можете называть меня "Миха", - сказал Богдан.

Судьба Виктора Скрипника пока остается неясной

Главный тренер "Зари" с 1 августа находится в Запорожье. Он может как остаться в "Заре", так и покинуть клуб, разорвав контракт, который действует до 2022 года. В последнем случае его заменит Александр Бабич. Уже известно, что после затяжных переговоров специалист этим летом не возглавит "Днепр-1". Речь идет о том, что действующий наставник Дмитрий Михайленко сохранит свою должность на сезон-2020/21.

Динамо может отпустить молодого перспективного игрока?

Источник сообщил, что Виталий Миколенко вскоре может перебраться в гранд европейского футбола. Есть информация, что непосредственно до трансфера далеко, но один из грандов уже начал консультации с киевским "Динамо". Предмет разговора - приобретение левого защитника команды - Миколенко. Сообщается, что эти консультации проходят на самом серьезном уровне.

Шахтер пролонгировал контракт своего основного центрбека

На своем официальном сайте донецкий клуб объявил о подписании нового контракта с защитником Сергеем Кривцовым. Новое соглашение рассчитано на 3 года - до конца сезона 2022/23. За 10 лет в "Шахтере" Кривцов провел 179 матчей и забил 12 мячей.

Разве можно быть менее зависимым от Месси?

Альберт Феррер, который в свое время играл за "Барселону", обсудил роль Лео Месси в каталонской команде. "Он любит "Барселону" и мне кажется, что останется здесь до конца своей карьеры. "Барсе" нужно попытаться стать менее зависимой. Да, Лео все еще лучший в мире, но и другие игроки должны играть чаще. В команде есть несколько хороших вариантов", - сказал экс-игрок каталонцев.