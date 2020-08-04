Интерес к Миколенко, переход Михайличенко и контракт Кривцова. Главные новости за 3 августа. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Развязка напряженного сезона в Первой лиге, переход Богдана Михайличенко в бельгийский гранд, но и это не все наши новости на сегодня. Дальнейшая судьба Виктора Скрипника, интерес к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко со стороны европейского клуба и пролонгация трудового договора между донецким "Шахтером" и Сергеем Кривцовым. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.