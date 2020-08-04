Константин Андриюк опубликовал зарплаты топ-руководителей УАФ

Известный журналист Константин Андриюк опубликовал в Facebook суммы, которые получали в качестве заработной платы топ-руководители Украинской ассоциации футбола в период с января по март 2020 года.

Так, по его информации Мирон Маркевич за месяц работы зарабатывал 707 тысяч гривен, руководитель судейского корпуса Лучано Лучи – 411 тысяч, вице-президент УАФ Вадим Костюченко 432 тысячи, председатель Комитета по этике и честной игры Франческо Баранка – 513 тысяч, а вот финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак «всего» 61 тысячу.

В списке, предоставленном Андриюком, также указаны Олег Протасов (323 тысячи), Олег Блохин (115 тысяч) и Игорь Беланов (153 тысячи).

Журналист при этом отмечает, что все оригиналы зарплатных ведомостей у него на руках, с ИД кодами и остальными данных. При необходимости Андриюк готов предоставить их соответствующим структурам или органам.