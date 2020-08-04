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Константин Андриюк опубликовал зарплаты топ-руководителей УАФ

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(1 голосов)

Достойным людям - достойные зарплаты

Константин Андриюк опубликовал зарплаты топ-руководителей УАФ
Новина українською

Известный журналист Константин Андриюк опубликовал в Facebook суммы, которые получали в качестве заработной платы топ-руководители Украинской ассоциации футбола в период с января по март 2020 года.

Так, по его информации Мирон Маркевич за месяц работы зарабатывал 707 тысяч гривен, руководитель судейского корпуса Лучано Лучи – 411 тысяч, вице-президент УАФ Вадим Костюченко 432 тысячи, председатель Комитета по этике и честной игры Франческо Баранка – 513 тысяч, а вот финансовый директор УАФ Евгения Сагайдак «всего» 61 тысячу.

В списке, предоставленном Андриюком, также указаны Олег Протасов (323 тысячи), Олег Блохин (115 тысяч) и Игорь Беланов (153 тысячи).

Журналист при этом отмечает, что все оригиналы зарплатных ведомостей у него на руках, с ИД кодами и остальными данных. При необходимости Андриюк готов предоставить их соответствующим структурам или органам.

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В статье: "Арена да Байшада" (Бразилия) Константин Андриюк
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Комментарии (9)
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Виктор 2209 (Мехико)
04.08.2020 в 17:51
Жаль что не в драхмах
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0
0
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Печник (Бабаи Харьковская об)
04.08.2020 в 17:30
Утка 100%! Маркевич 700тыс?!! Да это бред! Он в Металле чуть больше получал а тут бюджетники... Откуда такие деньги не смешите!
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0
-2
GRaFkiyv (Фриско)
04.08.2020 в 16:48
Это вам не у токарного станка смену стоять...
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+1
0
Термит (Киев)
04.08.2020 в 16:39
Все "ассоциации" так работают. Тот же пенсионный фонд. Вместо того, чтобы просто дать матери 5000 грн в месяц, я отдаю государству 8000, из которых 5000 - идет ей на пенсию, а 3000 - на ЗП госслужащим, чиновникам, отопление и ремонт совбезов и конечно - значительная часть оседает у уважаемых людей наверху. Типа плата за то, чтоб все было честно :)
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+3
0
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Fata Morgana (Запорожье)
04.08.2020 в 16:28
Да... Вот почему наш футбол такой бедный... Да на эти бабки можно с десяток команд воскресить! При всём уважении к Маркевичу, Блохину, Протасову с Белановым... Ладно эти люди заслужили своим вкладом во славу Украины. А вот остальная вся пистобратия за какие заслуги такие зряплаты имеет?????!!!!!
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+2
-1
старий фан (Рівне)
04.08.2020 в 16:50
До чого тут команди? Власником хто має бути УАФ?
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0
0
alex.belogubko (одесса)
04.08.2020 в 16:22
за что платят такие бабки --надо увольнять и уменьшать зарплаты
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+1
0
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Инспектор ( )
04.08.2020 в 16:20
Павелко?
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+2
0
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Сумчанин (Сумы)
04.08.2020 в 16:11
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0
0


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