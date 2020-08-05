Миколенко и Эвертон, Малиновский и GdS, зарплаты в УАФ. Главные новости за 4 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеМиколенко интересен клубу АПЛ, а Касильяс завершил карьеру. Главные новости от 4 августа
Виталий Миколенко интересен "Эвертону", Маркос Антонио продляет контракт с "Шахтером", La Gazzetta dello Sport отмечает Руслана Малиновского в дебютный сезон, но и это не все наши новости на сегодня. Зарплаты деятелей из УАФ, бутсы на гвоздь от Касильяса, отличный трансфер для "Манчестер Сити" и последняя путевка в АПЛ для "Фулхэма". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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