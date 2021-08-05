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Жесткий, но справедливый: сегодня Олегу Лужному исполняется 53 года

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(1 голосов)

Про "дай" от Романовича на правом фланге ходят легенды

Жесткий, но справедливый: сегодня Олегу Лужному исполняется 53 года

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Олег Романович Лужный родился 5 августа 1968 года во Львове. Начинал карьеру в луцком "Торпедо", затем ненадолго задержался в "СКА-Карпатах".

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В 1989 году присоединился к киевскому "Динамо". В 1991-м Лужный стал мастером спорта международного класса. В составе столичной команды также выигрывал чемпионат и Кубок СССР, 7 раз становился золотым призером украинского первенства, четырежды брал Кубок страны.

Ровно через 10 лет после переезда в Киев Лужный отправился в лондонский "Арсенал". С "канонирами" стал чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны. Доигрывал Олег Романович в "Вулверхэмптоне" и латвийской "Венте".

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В статье: Олег Лужный
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Комментарии (3)
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usovvictor (Kharkov)
05.08.2021 в 10:09
...жесток, прямолинеен, нордически стойкий, ...иногда пинок в зад лучше. чем махание перед носом листком со схемами, ...очень даже отрезвляет мозги, ...больно, но эффективно. Так что с Днем Рождения Олег Романович, дубинку повесте на почетное место, иногда она "дар божий" - так вдохновляет...
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.08.2021 в 10:08
Вітання!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.08.2020 в 15:05
Вітання прекрасному Футболісту!
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