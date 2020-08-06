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Герб Карпат, будущее Скрипника и Шахтер в ¼ Лиги Европы. Главные новости за 5 августа. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

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Герб Карпат, будущее Скрипника и Шахтер в ¼ Лиги Европы. Главные новости за 5 августа. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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"Горняки" проходят "Вольфсбург", Скрипник готовит "Зарю" к новому сезону, но и это не все наши новости на сегодня. Руководство "Карпат" меняет один из самых ярких гербов в украинском футболе на шаблон из стандартной базы, Гвардиола срывается и покупает центрального защитника, а "Интер", "МЮ" и "Копенгаген" также идут дальше по сетке Лиги Европы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Казантюк (Александрия)
06.08.2020 в 09:20
Уже лень печатать текст
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