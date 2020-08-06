Президент УАФ: Это был первый с февраля международный матч в Украине
Победа "горняков"
Андрей Павелко, президент Украинской Ассоциации футбола, подвел итог для ТК Футбол победы "
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Удивительный спектакль подарили игроки "Шахтера". Его должны были увидеть и зрители, и еще больше поддержать команду. Но я уверен, что после того, как пройдем вызовы пандемии, это еще будет.
Если мне не изменяет память, после февраля это первый международный матч в Украине. И это очень важно.
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Источник:Футбол News
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