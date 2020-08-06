Президент УАФ: Это был первый с февраля международный матч в Украине

Андрей Павелко, президент Украинской Ассоциации футбола, подвел итог для ТК Футбол победы " Шахтера " в 1/8 Лиги Европы над "Вольфсбургом" (3:0) в Киеве на НСК "Олимпийский" и выхода украинского клуба в четвертьфинал турнира.

Удивительный спектакль подарили игроки "Шахтера". Его должны были увидеть и зрители, и еще больше поддержать команду. Но я уверен, что после того, как пройдем вызовы пандемии, это еще будет.

Если мне не изменяет память, после февраля это первый международный матч в Украине. И это очень важно.