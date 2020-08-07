Шахтер узнал соперника в Лиге Европы, Мудрик перешел в Десну. Главные новости за 6 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 августа

Вчера были сыграны последние матчи 1/8 Лиги Европы. Швейцарский “Базель” и в ответной игре смог обыграть “Айнтрахт”, забив единственный гол в конце матча. 1:0 и 4:0 по сумме двух матчей. Четвертьфинал Лиги Европы “Шахтер” – “Базель” состоится 11 августа.

Помимо “Базеля”, вчера победы в Лиге Европы одержали “Севилья”, “Байер” и “Вулверхэмптон”. Соответственно вылетают “Рома”, “Рейнджерс” и “Олимпиакос”. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: “Манчестер Юнайтед” – “Копенгаген”, “Интер” – “Байер”, “Шахтер” – “Базель” и “Вулверхэмптон” – “Севилья”.

Атакующий полузащитник “Шахтера” Михаил Мудрик следующий сезон проведет в аренде в черниговской “Десне”. Вчера 19-летний хавбек дебютировал за новую команду в матче с “Динамо” U-21. Ранее Мудрик играл в аренде в “Арсенале-Киев”.

Президент ПФЛ Сергей Макаров подал в отставку со своего поста, также с должностей ушли все топ-менеджеры организации. Ранее на заседании Совета лиг большинство клубов проголосовали за увольнение Макарова. Исполнять обязанности президента ПФЛ будет Александр Каденко .

Владелец "Ромы" Джеймс Паллотта продал римский клуб американскому миллиардеру Дэну Фридкину. По информации пресс-службы римлян, вчера вечером стороны подписали соглашение. "Рома" вошли во владение The Friedkin Group за 591 миллион евро.

Алексис Санчес стал игроком "Интера" в качестве свободного агента. Чилиец расторг контракт с “Манчестер Юнайтед” и подписал соглашение с “нерадзурри” на три года. А лондонский “Арсенал” бесплатно может подписать Виллиана. По информации ESPN, бразильский вингер “Челси” согласовал с “канонирами” трехлетний контракт.