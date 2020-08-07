Шахтер узнал соперника в Лиге Европы, Мудрик перешел в Десну. Главные новости за 6 августа

Вчера были сыграны последние матчи 1/8 Лиги Европы. Швейцарский “Базель” и в ответной игре смог обыграть “Айнтрахт”, забив единственный гол в конце матча. 1:0 и 4:0 по сумме двух матчей. Четвертьфинал Лиги Европы “Шахтер” – “Базель” состоится 11 августа.
Помимо “Базеля”, вчера победы в Лиге Европы одержали “Севилья”, “Байер” и “Вулверхэмптон”. Соответственно вылетают “Рома”, “Рейнджерс” и “Олимпиакос”. Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: “Манчестер Юнайтед” – “Копенгаген”, “Интер” – “Байер”, “Шахтер” – “Базель” и “Вулверхэмптон” – “Севилья”.
Атакующий полузащитник “Шахтера” Михаил Мудрик следующий сезон проведет в аренде в черниговской “Десне”. Вчера 19-летний хавбек дебютировал за новую команду в матче с “Динамо” U-21. Ранее Мудрик играл в аренде в “Арсенале-Киев”.
Президент ПФЛ Сергей Макаров подал в отставку со своего поста, также с должностей ушли все топ-менеджеры организации. Ранее на заседании Совета лиг большинство клубов проголосовали за увольнение Макарова. Исполнять обязанности президента ПФЛ будет Александр Каденко.
Владелец "Ромы" Джеймс Паллотта продал римский клуб американскому миллиардеру Дэну Фридкину. По информации пресс-службы римлян, вчера вечером стороны подписали соглашение. "Рома" вошли во владение The Friedkin Group за 591 миллион евро.
Алексис Санчес стал игроком "Интера" в качестве свободного агента. Чилиец расторг контракт с “Манчестер Юнайтед” и подписал соглашение с “нерадзурри” на три года. А лондонский “Арсенал” бесплатно может подписать Виллиана. По информации ESPN, бразильский вингер “Челси” согласовал с “канонирами” трехлетний контракт.