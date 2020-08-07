Соперник Шахтера в ЛЕ, трансфер Мудрика и новый владелец Ромы. Главные новости за 6 августа. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 августа – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеШахтер узнал соперника в Лиге Европы, Мудрик перешел в Десну. Главные новости за 6 августа
Определились все пары в четвертьфинале Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Хавбек "горняков" Михаил Мудрик отправляется в Чернигов за опытом, президент ПФЛ Сергей Макаров подал в отставку, босс "Ромы" продал клуб, Алексис Санчес осядет в Милане, а Виллиан не желает покидать Лондон. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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