Вылет Реала и Ювентуса из ЛЧ, битвы Первой лиги, победа Луческу. Главные новости за 7 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 7 августа

Команде Гвардиолы нужно было сохранить преимущество, которое она получила в первом матче. Однако "Сити" и не думал отдавать инициативу. Хозяева сразу же начали давить на соперника и у того нашлась слабое звено - Рафаэль Варан. Именно после его ошибки счет открыл Стерлинг. Усилиями Бензема Реал сумел отыграться до перерыва, но во втором тайме Варан снова привез гол в ворота Куртуа - на этот раз отличился Габриэль Жезуз. 2:1 в этом матче и 4:2 по сумме двух - "Манчестер Сити" в восьмерке лучших, а Зидан впервые вылетает на стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

Куда более громкая сенсация произошла в Турине. "Ювентусу" нужно было отыграть у "Лиона" один гол, однако уже в начале игры Старая Синьора сама себе усложнила задачу, когда Депай реализовал пенальти. Криштиану Роналду аналогичным образом сравнял счет, а во втором тайме классно пробил издали, выведя "Ювентус" вперед. Однако забить третий мяч, который нивелировал бы преимущество "Лиона" за счет гола на выезде, туринцам не удалось. "Лион" в четвертьфинале, где сыграет как раз с "Манчестер Сити".

В предпоследнем туре Первой лиги в центральном матче встретились "Ингулец" из Петрово и львовский "Рух". Основные события развернулись в конце игры. На 84-й минуте хозяева открыли счет - автогол в свой пассив записал Роман Мисак. Но на 90 + 1 "Рух" сравнял счет, реализовав пенальти - 1:1 в итоге. "Ингулец" сохранил лидерство, но "Минай" уступает по дополнительным показателям. В последнем туре команда Лавриненко сыграет с "Балканами". "Рух" - пятый, но львовяне имеют отложенный матч с "Металлургом" в запасе, в случае победы над запорожцами команда Федика поднимется на третью строчку.

Собственно, именно эти две команды в последнем туре в очном поединке и разыграют третью путевку в УПЛ (если "Ингулец" и "Рух" свои матчи выиграют). В пятницу "Минай" одолел "Авангард" на выезде (0:2), а "Волынь" разгромила "Горняк-Спорт" 3:0. Луцкая команда отстает от закарпатцев на два очка. Чтобы потеснить "Минай" с третьего места, в последнем туре крестоносцам нужно обязательно побеждать команду Кобина.

Среди других результатов отмечаем победу "Прикарпатья" над "Черкасщиной" 4:1. Таким образом ивано-франковцы обезопасили себя от стыковых матчей с представителем Второй лиги. "Оболонь-Бровар" разгромила "Металлист 1925" 3:0 (Олег Слободян забил с центра поля), а "Агробизнес" минимально обыграл "Черноморец". Команда из Волочиска пока третья, но, напомним, она ранее отказалась от повышения в классе по итогам этого сезона.

Впрочем, это лишь товарищеская игра да еще и с представителем Второй лиги. "Динамо" встречалось с "Вересом". Мистер достаточно экспериментировал с составом - в частности, Забарный и Сирота вышли в центре защиты, Тымчик, Леднев, Супряга играли с первых минут. Уже на шестой Дуелунд открыл счет, почти сразу Супряга удвоил преимущество. Во втором тайме третий гол в ворота соперника забил Карлос де Пена.