Карпаты – Львов 5:2. Обзор матча
Команды начали предсезонку с дерби
"Карпаты" начали предсезонную подготовку с победы над своими соседями из "Львова" (5:2).
"Карпаты" – "Львов" 5:2
Голы: Гудзинский (38), игрок на просмотре (53), Козак (67, 73), Карабин (76) - Слесарь (автогол, 58), Химчак, (90).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...