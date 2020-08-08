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Карпаты – Львов 5:2. Обзор матча

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Команды начали предсезонку с дерби

Карпаты – Львов 5:2. Обзор матча
Новина українською

"Карпаты" начали предсезонную подготовку с победы над своими соседями из "Львова" (5:2).

"Карпаты" – "Львов" 5:2

Голы: Гудзинский (38), игрок на просмотре (53), Козак (67, 73), Карабин (76) - Слесарь (автогол, 58), Химчак, (90).

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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов)
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