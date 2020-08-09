Бывший защитник Карпат перешел в клуб из чемпионата Португалии
Тим Халл - игрок "Жил Висенте"
Экс-защитник львовских "Карпат" Тим Халл перешел в "Жил Висенте".
Детали соглашения игрока с португальским клубом не известны.
Напомним, Халл перешел в украинский клуб летом 2019-го года и покинул команду в мае. За этот период люксембуржец провел 19 матчей в футболке "львов".
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии "Жил Висенте" занял 10 позицию.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.08.2020 в 18:16
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