Усиление Зари, коронавирус в Динамо, жребий Лиги Чемпионов. Главные новости за 9 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 9 августа

Достаточно неожиданно лидер черниговской команды Денис Фаворов подписал контракт с луганской "Зарей". Правый защитник, который также часто играл в центре поля, в прошлом сезоне провел за "Десну" 31 матч, в которых забил восемь голов. По его словам, он до последнего надеялся остаться в Чернигове, но "Десна" так и не предложила новый контракт. Поэтому Фаворов перешел в "Зарю" на правах свободного агента. Добавим, что Денис станет заменой Александру Тымчику, который вернулся в "Динамо".

Тестирование на COVID-19 выявило вирус в Назария Русина и Романа Вантуха. Симптомы появились у форварда, после чего ему оперативно сделали тест, а затем и Роману, который живет с Назарием в одной комнате на базе. Оба футболистов пройдут двухнедельный карантин. Остальные игроки команды также сдали тест, он оказался отрицательным.

По информации UA-Футбол, Александр Косевич покидает краматорскую команду. Кто стал инициатором разрыва, неизвестно, однако в последнее время между тренером и руководством клуба существовал конфликт. В целом "Авангард" переживает не лучшие времена, пока существования клуба под вопросом. В нынешнем чемпионате Первой лиги краматорская команда идет восьмой.

Первый тур чемпионата Бельгии оказался неудачным для наиболее украинской команды - "Гента". Вице-чемпион уступил "Сент-Трюйдену". В основе "Гента" вышли все трое украинских легионеров - Яремчук, Безус и Пластун. Игорь даже сравнял счет перед перерывом отличным ударом головой, но соперник во втором тайме забил победный, а защитник досрочно покинул поле из-за травмы.

В первом раунде чемпион Венгрии "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров сыграет с представителем Швеции "Юргоденом". "Динамо" Брест, за который выступают Хачериди, Нойок и Милевский, сыграет с "Астаной". "Динамо" Тбилиси, за который играет Иван Трубочкин, будет бороться за путевку в следующий раунд с албанской "Тираной". "Селтик", где все еще числится Марьян Швед, получил в соперники "Рейкьявик".

Мадридская команда прибыла в Португалию на матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Лейпцига" и сразу же провела тестирование, которое показало два случая инфицирования COVID-19. Кто именно подхватил болезнь, "Атлетико" не сообщает. Однако теперь команда будет вынуждена пройти дополнительное тестирование, что повлияет на график подготовки к матчу, который запланирован на 13 августа.

Испанская газета As сообщает, что римский клуб может пойти на смену тренера. В целом в "Роме" довольны работой Паулу Фонсеки, однако очень хотят видеть во главе команды Маурисио Почеттино. Если аргентинец согласится на предложение, португалец будет уволен. "Рома", напомним, завершила сезон на пятом месте, а в Лиге Чемпионов завершила путь на стадии 1/8 финала.