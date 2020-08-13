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Драма Аталанты, формат Кубка Украины, шум из-за Супряги. Главные новости за 12 августа

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А также усиления Днепра-1 и интерес Динамо к финну

Драма Аталанты, формат Кубка Украины, шум из-за Супряги. Главные новости за 12 августа
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 12 августа

Аталанта обидно вылетает из Лиги Чемпионов

С 26-й минуты "Аталанта" вела в счете в четвертьфинальном противостоянии с "Пари Сен-Жермен". Пашалич, который вышел в старте вместо Малиновского, классно пробил Наваса. Но парижанам удался камбэк в стиле МЮ 1999-го! Маркиньос на 90-й сравнял, а Шупо-Мотинг на 90 + 4-й забил победный для ПСЖ гол. В первом случае ассистировал Неймар, во втором - Мбаппе. Таким образом "Пари Сен-Жермен" стал первым полуфиналистом Лиги Чемпионов 2019/2020. Руслан Малиновский, к слову, вышел на замену на 60-й минуте, но повлиять на результат не смог.

Утвержден формат Кубка Украины на следующий сезон

В общем все стандартно - первыми (26-29-го августа) начинают аматоры, представители Второй лиги и команды из нижней части турнирной таблицы. На следующем этапе в игру вступают более сильнее команды Первой лиги и аутсайдеры УПЛ. Но на третьем этапе (1/8 финала) вы еще не увидите ни "Шахтер", ни "Динамо". Исполком УАФ решил, что действующий обладатель Кубка и действующий чемпион имеют преимущество, поэтому в борьбу за трофей вступят лишь на стадии четвертьфинала. Финал запланирован на 12 мая.

Четверо игроков Шахтера попали в сборную Лиги Европы

По итогам четвертьфинальных поединков Лиги Европы УЕФА отметил сразу четырех представителей донецкой команды. В символическую сборную попали правый защитник Додо, атакующие полузащитник Марлос и Тайсон, а также форвард Жуниор Мораес. А вот игроком недели стал кипер "Копенгагена" Карл-Йохан Йонссон, который отразил 13 ударов от "Манчестер Юнайтед", Тайсон лишь третий в этой номинации.

Динамо интересуется игроком сборной Финляндии

Зарубежные СМИ сообщают, что киевский клуб претендует на одного из основных игроков шотландского "Рейнджерс" Глена Камара. 24-летний опорный хавбек является воспитанником "Арсенала" и играет за сборную Финляндии (19 матчей, 1 гол). Сообщается, что "Динамо" придется выложить за Глена 10 млн фунтов. Впрочем, киевляне должны выдержать конкуренцию со стороны московского "Динамо", а также нескольких клубов АПЛ, в частности, "Эвертона", "Кристал Пэлас", "Ньюкасла" и других.

Супряга и Миколенко интересны итальянцам

Если об интересе "Наполи" к Виталию пишут давно и снова напомнили, что Гаттузо нужен левый защитник, то по делу Владислава все гораздо интереснее. Стадии заинтересованности со стороны "Болоньи" переросла в стадию - "делают предложение". По данным итальянских СМИ, "Болонья" готова заплатить за форварда, который становился чемпионом мира среди молодежи, 9,5 млн евро. Слово за "Динамо", которое якобы выставило ценник в 15 млн.

Днепр-1 усилил вратарскую позицию

Днепровский клуб подписал трехлетний контракт с голкипером Богданом Сарнавским, который в прошлом сезоне выступал за ФК "Львов". 25-летний вратарь является воспитанником киевского "Динамо", играл за "Арсенал", "Шахтер", "Верес" и "Ворсклу". В прошлом сезоне сыграл 26 матчей, пропустил 40 мячей, шесть поединков отстоял на ноль.

О других трансферных новостях

Один из сильнейших центральных хавбеков несколько лет назад - Блез Матюиди - покинул "Ювентус", у француза закончился контракт с туринским клубом. Норвежский талант Мартин Эдегор возвращается в "Реал" после аренды в "Реале Сосьедад". "Вильярреал" купил у "Валенсии" Коклена за восемь миллионов евро, а капитан летучих мышей Дани Парехо перешел в Желтую Субмарину на правах свободного агента. Александр Андриевский из киевского "Динамо" может перейти в "Зарю".

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