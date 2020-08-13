Экс-игрок Мариуполя может стать новичком ФК Металл

34-летний нападающий Руслан Фомин, который сейчас является свободным агентом, может пополнить ФК "Металл", который собирается с сезона 2020/2021 выступать во Второй лиге ПФЛ.

Тележурналист Игорь Бурбас отмечает, что Руслан имел хорошее предложение с Кавказа, им интересовались клубы УПЛ.

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Однако Фомин все же склоняется к тому, чтобы вернуться к родным пенатам. То есть к футбольному Харькову. Очень вероятно, что Руслан станет первым звездным новичком местного вновь "Металла", - замечает журналист в Твиттере.

С 2018 году до сих пор Руслан Фомин выступал в ФК "Мариуполь".