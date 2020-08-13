Экс-игрок Мариуполя может стать новичком ФК Металл
34-летний нападающий Руслан Фомин, который сейчас является свободным агентом, может пополнить ФК "Металл", который собирается с сезона 2020/2021 выступать во Второй лиге ПФЛ.
Тележурналист Игорь Бурбас отмечает, что Руслан имел хорошее предложение с Кавказа, им интересовались клубы УПЛ.
Однако Фомин все же склоняется к тому, чтобы вернуться к родным пенатам. То есть к футбольному Харькову. Очень вероятно, что Руслан станет первым звездным новичком местного вновь "Металла", - замечает журналист в Твиттере.
С 2018 году до сих пор Руслан Фомин выступал в ФК "Мариуполь".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Твіттер Ігоря Бурбаса
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Н-Махно (Мариуполь )
13.08.2020 в 10:50
Ответить
+1
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 11:19
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...