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Экс-игрок Мариуполя может стать новичком ФК Металл

Общие новости
(1 голосов)
Экс-игрок Мариуполя может стать новичком ФК Металл
Новина українською

34-летний нападающий Руслан Фомин, который сейчас является свободным агентом, может пополнить ФК "Металл", который собирается с сезона 2020/2021 выступать во Второй лиге ПФЛ.

Тележурналист Игорь Бурбас отмечает, что Руслан имел хорошее предложение с Кавказа, им интересовались клубы УПЛ.

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Однако Фомин все же склоняется к тому, чтобы вернуться к родным пенатам. То есть к футбольному Харькову. Очень вероятно, что Руслан станет первым звездным новичком местного вновь "Металла", - замечает журналист в Твиттере.

С 2018 году до сих пор Руслан Фомин выступал в ФК "Мариуполь".

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В статье: ФК Мариуполь Металл (Харьков)
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Комментарии (2)
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Н-Махно (Мариуполь )
13.08.2020 в 10:50
пора додому-на пенсию
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+1
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 11:19
Нє, в його випадку дом - лісопилка.
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0
-1


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