Сегодня Динамо проведет спарринг с Полесьем
Киевляне продолжают подготовку к сезону
В субботу, 15-го августа, подопечные Мирчи Луческу проведут очередной контрольный матч.
"Бело-синие" сыграют против новичка Первой лиги Украины - ФК "Полесье" (Житомир). Начало поединка запланировано на 17:00.
Напомним, что киевляне проводят предсезонный сбор на клубной базе в Конча-Заспе с 30 июля.
В первых спаррингах Мирчи Луческу "Динамо" сыграло с "Вересом" (3:0) и "Десной" (1:2).
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Источник:сайт Динамо
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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
15.08.2020 в 13:11
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+2
0
ascent (Луксор)
15.08.2020 в 13:17
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