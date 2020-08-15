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Сегодня Динамо проведет спарринг с Полесьем

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(7 голосов)

Киевляне продолжают подготовку к сезону

Сегодня Динамо проведет спарринг с Полесьем
Новина українською

В субботу, 15-го августа, подопечные Мирчи Луческу проведут очередной контрольный матч.

"Бело-синие" сыграют против новичка Первой лиги Украины - ФК "Полесье" (Житомир). Начало поединка запланировано на 17:00.

Напомним, что киевляне проводят предсезонный сбор на клубной базе в Конча-Заспе с 30 июля.

В первых спаррингах Мирчи Луческу "Динамо" сыграло с "Вересом" (3:0) и "Десной" (1:2).

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
сайт Динамо
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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
15.08.2020 в 13:11
Трансляції не буде?
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
15.08.2020 в 13:17
С Полесьем, а надо?
Ответить
0
-1


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