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Контрольный матч. Динамо с крупным счетом обыгрывает Полесье

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(6 голосов)

Но свои ворота "сухими" киевляне не сохранили

Контрольный матч. Динамо с крупным счетом обыгрывает Полесье
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Подопечные Луческу неплохо начали игру, да и вообще хорошо провели первый тайм. Проходили скоростные выпады, а опасные моменты возникали довольно часто. Уже на 12-й минуте Кендзера выдал хороший пас на Супрягу, в штрафной Владислав смог пробить с острого угла точно в ворота, от штанги мяч залетел в сетку.

"Динамо" и не думало останавливаться и очень быстро увеличило преимущество. Цитаишвили начал атаку, отдал на Супрягу, Владислав нашел в штрафной Буяльского, который в касание пробил - 2:0. Затем Супряга оформил дубль и сделал счет разгромным. Тымчик переправил мяч на форварда, Супряга принял мяч, обыграл защитника и точно пробил.

В самом конце первого тайма Шапаренко сам заработал штрафной и классно со стандарта пробил, отправив мяч в девятку с 20 метров - 4:0. Правда, после перерыва киевляне расслабились и "Полесье" отыграло один мяч. Ошибся Сирота, получился выход Галенкова один на один с Бущаном, первую дуэль голкипер выиграл, но затем мяч все же оказался в сетке.

"Бело-синие" второй тайм провели слабее, но продолжали все контролировать и смогли забить еще один мяч. Гости потеряли мяч на своей половине поля, Соль перехватил его, ворвался в штрафную и сделал пас на Дуэлунда, датчанин технично переиграл голкипера. Довольно легкая победа "Динамо" над соперником из Второй лиги.

Контрольный матч

Тренировочная база "Конча-Заспа"

Динамо Киев - Полесье Житомир 5:1

Голы: Супряга 12, Буяльский 24, Супряга 37, Шапаренко 45, Дуэлунд 78 - Галенко 52

Полесье (стартовый состав): Маханьков, Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Даудов, Савошко, Повалий, Галенков, Галенко.

Динамо (стартовый состав): Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Буяльский, де Пена, Супряга.

Предупреждения: Галенков 70 - Дуэлунд 71

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В статье: Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
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Комментарии (7)
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Dnepr-75 (Днiпро)
15.08.2020 в 19:51
Нормально, наигрываются цыганские схемы,связки, бойтесь кроты.
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0
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v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 19:38
Ну все, доказали, Супряга теперь как минимум 18 миллионов стоит
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+1
0
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Maldini (Киев)
15.08.2020 в 19:10
Полесье это не Манчестер или Барса!Что будет дальше?!
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0
0
att119 (Луцьк)
15.08.2020 в 19:30
А дальше Динамо заявиться в другій лізі і візьме золото тріумфально з першого разу. Ну бо по інакшому нічого ж не світить.
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+1
-1
alktus (Хмельницкий)
15.08.2020 в 19:32
Я так понял что все уже забыли что год назад Динамо просрало Полесью?
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+2
0
zhytomircity (Житомир)
15.08.2020 в 19:59
Забыли)). Сейчас совсем другая ситуация, у Динамо новый тренер, у Полесья тоже и наигрывается новая тактика, так что не удивительно.
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v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 19:37
Это даже не Десна
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