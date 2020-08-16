Провал Гвардиолы, разгром от Динамо, новый клуб Шведа. Главные новости за 15 августа
А также кандидаты на пост тренера Барсы и результативность Пластуна
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 15 августа
Определился последний полуфиналист Лиги Чемпионов
Мало кто сомневался, что вторую полуфинальную пару сформируют "Бавария" и "Манчестер Сити". Но у "Лиона" было собственное мнение. Руди Гарсия удивительно уверенно переиграл Хосепа Гвардиолу, заставив его звездную команду нервничать и играть в неудобный для нее футбол. Счет открыл Корне в первом тайме. Де Брюйне сравнял на 69-й, но дубль Дембеле на 79-й и 87-й позволил "Лиону" отпраздновать сенсационную победу 3:1. Встреча с "Баварией" состоится 19-го августа.
Динамо потренировалось на Полесье
В своем третьем контрольном матче киевская команда встречалась с новичком Первой лиги житомирским "Полесьем". На этот раз подопечные Луческу справились с задачей, забив пять голов. Дублем отметился Супряга, по голу забили Буяльский, Шапаренко и Дуелунд. В составе "Полесья" гол престижа провел Галенко.
О других контрольных матчах
"Днепр-1" и "Александрия" сыграли в безголевую ничью. "Заря" обыграла "Мариуполь" 2:1. На ранний гол Лунева ответил Кулаков, однако на 88-й минуте победу луганчанам принес Перович. "Десна" разгромила молодежку "Шахтера" 4:1. В составе черниговской команды отличились Гуцуляк, Хлебас, Мудрик, Будкивский.
Марьян Швед сменил команду
Сезон 2020/21 воспитанник "Карпат" проведет в Бельгии. "Селтик" отправил 23-летнего вингера в аренду в "Мехелен". После двух стартовых туров нового чемпионата команда Марьяна занимает третье место турнирной таблицы, набрав четыре очка.
Пластун снова забил, но Гент проигрывает
На этот раз вице-чемпион Бельгии принимал "Кортрейк". Игра прошла по такому же сценарию, как против "Сент-Трюйдена". Соперник забивает первым, Пластун выравнивает счет, но индейцы не могут удержать хотя бы ничью. Роман Яремчук отыграл весь матч, Безус вышел на замену. За "Кортрейк" полный матч сыграл Евгений Макаренко.
Барселона ищет нового тренера
По информации испанских СМИ, президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу, в котором видят причины всех бед "Барсы", не собирается уходить в отставку. Наоборот, он занят поисками нового главного тренера для команды. На данный момент наибольшие шансы возглавить команду у Маурисио Почеттино, хотя тот и заявлял, что не пойдет в "Барсу" из-за своей карьеру в "Эспаньоле". Также среди кандидатов называют Аллегри, Кумана и Анри, Хави возвращать в клуб отказывается.
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