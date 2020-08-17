Первый финалист ЛЕ, эффектный дебют Михайличенко, ситуация в Барсе. Главные новости за 16 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 августа

"Манчестер Юнайтед" неплохо начал матч против "Севильи" - уже на девятой минуте Бруну Фернандеш открыл счет ударом с пенальти. Но андалусцы очень быстро ответили голом Сусо, а во втором тайме победный для "Севильи" мяч провел Люк де Йонг. 1:2 в итоге в пользу испанской команды. Для "Севильи" это уже шестой финал Лиги Европы, в пяти предыдущих она непременно побеждала. Сегодня же состоится второй полуфинал, в котором сыграют "Интер" и "Шахтер".

Во втором туре чемпионата Бельгии в основе брюссельского гранда вышел Богдан Михайличенко, который еще месяц назад играл за "Зарю". Именно украинец, который, напомним, играет на позиции левого защитника, эффектно открыл счет, совершив сольный проход почти от центрального круга. "Андерлхет" в итоге победил "Сент-Трюйден" со счетом 3:1. Хорошим был день и для Эдуарда Соболя - его "Брюгге" разгромило "Эйпен" 4:0, а украинец отдал результативный пас на первый гол.

Оба матча завершились с одинаковым итогом - побеждали третьи команды Второй лиги. Запорожский "Металлург" на своем поле уступил "Альянсу" из Липовой Долины Сумской области со счетом 0:2. Ровенский "Верес" с таким же итогом одолел "Черкасщину". Ответные матчи состоятся 20-го августа.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об увольнении Кике Сетьена. Его должен заменить Рональд Куман, который будучи игроком построил отличную карьеру на Камп Ноу. Но есть одна проблемка - Куман пока тренирует сборную Нидерландов, поэтому руководству "Барсы" еще предстоит убедить голландца покинуть свой довольно успешный проект ради кризисного в Каталонии. Более того - испанские СМИ говорят, что Рональд рассматривается как компромиссная фигура на переходный период перед тем, как команду возглавит Хави.

Бразильский журналист, который в свое время первым сообщил о трансфере Неймара в ПСЖ, заявил, что Лионель Месси не видит перспектив в "Барселоне", поэтому готов к решительному шагу - смены клуба. Мол, аргентинец уже даже сообщил о своем намерении руководство. В "Барселоне" это сообщение быстро опровергли, но сам Лионель хранит молчание. Добавим, что ранее СМИ писали о возможном переходе Месси в "Интер" или "Манчестер Сити". К тому же аргентинец купил жилье в Милане.

Назван лучший игрок АПЛ в прошлом сезоне

Им стал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, на счету которого 13 голов и 20 результативных передач в 35 матчах чемпионата. В борьбе за награду КГБ опередил Трента Александра-Арнольда, Джордана Хендерсона, Садио Мане (все - "Ливерпуль"), Данни Ингза ("Саутгемптон"), Джейми Варди ("Лестер") и Ника Поупа ("Бернли"). Лучшим тренером, напомним, стал Юрген Клопп.