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Юрий Бакалов возглавил аматорский сельский клуб

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Ждем во Второй лиге?

Юрий Бакалов возглавил аматорский сельский клуб
Новина українською

Футбольный клуб ЛНЗ, представляющий село Лебедин в Черкасской области, назначил нового главного тренера. Им стал известный специалист Юрий Бакалов, который еще зимой тренировал львовский ФК "Рух". Правда, из-за карантина не провёл ни одного матча, а затем оставил должность.

Впрочем, у Юрия Бакалова и без того богатый послужной список. Он возглавлял киевский "Арсенал", "Славутич, "Сталь" из Каменского и ФК "Львов".

Как сообщает официальный сайт клуба, Василий Гречаный, который возглавлял команду 8 лет, назначен на должность спортивного директора.

Добавим, что ЛНЗ выигрывал кубок и чемпионат Черкасской области. В 2018-м лебединская команда выиграла Кубок Украины среди аматоров, а в 2019-м проиграла в полуфинале Чемпионата Украины среди аматоров ВПК-Агро, который в следующем сезоне успешно стартовал во Второй лиге, сразу же завоевав путевку в Первую лигу.

Добавим, что за ЛНЗ выступают такие известные игроки как Антон Поступаленко, Антон Котляр, Владимир Доронин, Роман Локтионов, Александр Ковпак и другие.

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В статье: Юрий Бакалов ЛНЗ-Лебедин
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Источник:
ЛНЗ

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