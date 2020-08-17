Юрий Бакалов возглавил аматорский сельский клуб

Футбольный клуб ЛНЗ, представляющий село Лебедин в Черкасской области, назначил нового главного тренера. Им стал известный специалист Юрий Бакалов, который еще зимой тренировал львовский ФК "Рух". Правда, из-за карантина не провёл ни одного матча, а затем оставил должность.

Впрочем, у Юрия Бакалова и без того богатый послужной список. Он возглавлял киевский "Арсенал", "Славутич, "Сталь" из Каменского и ФК "Львов".

Как сообщает официальный сайт клуба, Василий Гречаный, который возглавлял команду 8 лет, назначен на должность спортивного директора.

Добавим, что ЛНЗ выигрывал кубок и чемпионат Черкасской области. В 2018-м лебединская команда выиграла Кубок Украины среди аматоров, а в 2019-м проиграла в полуфинале Чемпионата Украины среди аматоров ВПК-Агро, который в следующем сезоне успешно стартовал во Второй лиге, сразу же завоевав путевку в Первую лигу.

Добавим, что за ЛНЗ выступают такие известные игроки как Антон Поступаленко, Антон Котляр, Владимир Доронин, Роман Локтионов, Александр Ковпак и другие.