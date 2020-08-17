Луческу: В Шахтере мои дети, понимаете? Сейчас в клубе философия, которую мы разделяли с Ахметовым

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу все еще думает о "Шахтере" и готов комментировать изменения в донецкой команде.

- В "Шахтере" мои дети, понимаете? Многие из них выросли при мне. Я также был частью "Интера", но тем не менее. По-прежнему считаю "Шахтер" фаворитом матча с "Интером". Они давно играют вместе, имеют большой европейский опыт, всегда знают, что делать в любой ситуации.

Будут играть две совершенно разные команды. Игра "Интера" основана на игре в обороне и индивидуальных качествах футболистов. "Шахтер" же контролирует игру за счет внутренних маневров. В последние годы со мной горняки довели игру на короткой дистанции до совершенства. В этом плане бразильцы исключительны.

Те бразильцы, которые пришли после меня, показывают хороший уровень. Фонсека не подходил этой команде, а Каштру вернулся к тому, чем занимался я с командой. Сейчас никто не приходит в клуб и не становится сразу игроком основы. Они не играют, пока не изучат философию команды.

Сейчас в клубе философия, которую мы всегда разделяли с Ахметовым: сзади украинцы, впереди бразильцы. Это делало "Шахтер" конкурентоспособным на протяжении многих лет, – сказал Луческу для La Gazzetta dello Sport.