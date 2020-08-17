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Луческу: В Шахтере мои дети, понимаете? Сейчас в клубе философия, которую мы разделяли с Ахметовым

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(6 голосов)

Специалист считает "Шахтер" фаворитом матча с "Интером"

Луческу: В Шахтере мои дети, понимаете? Сейчас в клубе философия, которую мы разделяли с Ахметовым
Новина українською

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу все еще думает о "Шахтере" и готов комментировать изменения в донецкой команде.

- В "Шахтере" мои дети, понимаете? Многие из них выросли при мне. Я также был частью "Интера", но тем не менее. По-прежнему считаю "Шахтер" фаворитом матча с "Интером". Они давно играют вместе, имеют большой европейский опыт, всегда знают, что делать в любой ситуации.

Будут играть две совершенно разные команды. Игра "Интера" основана на игре в обороне и индивидуальных качествах футболистов. "Шахтер" же контролирует игру за счет внутренних маневров. В последние годы со мной горняки довели игру на короткой дистанции до совершенства. В этом плане бразильцы исключительны.

Те бразильцы, которые пришли после меня, показывают хороший уровень. Фонсека не подходил этой команде, а Каштру вернулся к тому, чем занимался я с командой. Сейчас никто не приходит в клуб и не становится сразу игроком основы. Они не играют, пока не изучат философию команды.

Сейчас в клубе философия, которую мы всегда разделяли с Ахметовым: сзади украинцы, впереди бразильцы. Это делало "Шахтер" конкурентоспособным на протяжении многих лет, – сказал Луческу для La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (7)
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Comment06 (Украина)
17.08.2020 в 16:22
Если Шахтер возьмет кубок- будет просить %. Напоминает лягушку- путешественницу :" Это же я придкмала!"
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+1
0
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v.grischuk (Винница)
17.08.2020 в 15:19
Там дети, а здесь подкидыши)))))
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+2
-1
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donkrot (Донецк)
17.08.2020 в 15:08
задолбал уже, ей богу. Дед, ты тренер другой команды, забудь о Шахтере. Для нас ты теперь никто.
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+3
-3
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Кююмалайнен (Київ)
17.08.2020 в 15:06
Если в Шахтере дети, значит в Динамо - внуки?
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+6
0
Dimka26 (Чернигов)
17.08.2020 в 15:06
Философия игры спереди бразильцы сзади украинцы? серьёзно? Это бизнесс план.маркетинговая модель.но как это относится к философии игры.
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+1
0
support (Kyiv)
17.08.2020 в 15:11
Так что украинец не обладает набором качеств для игры впереди , которые есть у бразильцев и наоборот. Так это и относится к философии игры, без бразильцев впереди не будет и такого рисунка игры.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
17.08.2020 в 15:54
Игра в короткий пас впереди а у защитников как получится? Да даже если и так. Почему это всё привязано к национальности? Ведь в короткий пас способны играть все латиносы и даже африканцы. Луч просто попутал философ игры с философией менеджмента.
0
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