Разгром Шахтера, трансляции матчей УПЛ и Барселона без тренера. Главные новости от 17 апреля

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости за понедельник, 17 августа

Шахтер оступается в шаге от финала Лиги Европы

Неожиданно слабый матч провели подопечные Каштру в четвертьфинале Лиги Европы. Когда необходимо было собраться и показать максимум своих способностей, "Шахтер" растерялся и провалил игру с "Интером". Уже в дебюте начали часто ошибаться дончане, по делу пропустили, отличился Мартинес, и могли пропустить еще. Затем "горняки" немного выровняли игру, хотя и ненадолго. После перерыва посыпались и полную корзину получили дончане. Серьезная неудача украинского клуба 0:5. А героем встречи стал Лукаку.

Барселона без главного тренера

Каталонская команда отправила в отставку Кике Сетьена. Испанский специалист был уволен со своего поста спустя три дня после поражения "Баварии" 2:8. Совет директоров принял решение расстаться со специалистом и обещает масштабную реструктуризацию. Ожидалось объявление Роналда Кумана новым главным тренером "гранатово-синих", но пока переговоры с нидерландским специалистом затягиваются.

Изменения телетрансляторов матчей УПЛ

Луганская "Заря" официально объявила, что выездной матч 1-го тура с "Десной" будет транслировать ТК "Футбол". Также поединок стоит и в сетке трансляций самого канала, хотя официальный сайт черниговцев по этому поводу пока что хранит молчание. "Динамо" пока не договорилось с "плюсами" о трансляциях на следующий сезон. При этом в сетке "Футбола 1/2/3" стоит и матч "Ингулец" – "Днепр-1". Исходя из этого можно смело предположить, что клуб из Петрово вошел в пул этих каналов.

В Динамо проблемы с переполненным лазаретом

Накануне нового сезона в УПЛ у киевлян большие проблемы, не принимали участия в занятиях игроки, которые восстанавливаются после травм. Стало известно, что Денис Попов, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Бенито и Ахмед Алибеков занимались по индивидуальной программе.

Мариуполь усилился левым защитником

Теперь уже бывший игрок "Миная" Петр Стасюк и ФК "Мариуполь" подписали контракт на три года. В прошлом сезоне в составе закарпатской команды он стал чемпионом Первой лиги. Отметим, что по оценке экспертов Стасюк считался лучшим левым защитником в первом дивизионе.

Неймар игрок недели в ЛЧ

В УЕФА путем опроса определили лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов после четвертьфинальных матчей. Сами болельщики признали полезность нападающего "ПСЖ" Неймара. В матче 1/4 финала ЛЧ бразилец отметился голевой передачей на Маркиньоса в концовке встречи и помог вырвать победу у "Аталанты".