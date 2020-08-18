Уничтожение Шахтера, форварды для Динамо, что будет с телепулом и Профутболом. Новый выпуск ТаТоТаке

Михаил Спиваковский и легендарный комментатор Денис Босянок разбирают на атомы полуфинал ЛЕ "Шахтер" - "Интер". Подробно анализируют положение дел в Динамо. Погружаются в страсти по телепулу и издают несколько журналистских инсайдов.