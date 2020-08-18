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Рыкун вошел в тренерский штаб харьковского Металла

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Экс-хавбек будет отвечать за селекцию

Рыкун вошел в тренерский штаб харьковского Металла
Новина українською

Экс-полузащитник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Александр Рыкун вошел в тренерский штаб новосозданного харьковского ФК "Металл".

По информации Sport Arena, известный в прошлом футболист будет отвечать за селекционное направление харьковского клуба.

Напомним, что ФК "Металл" в новом сезоне намерен заявиться во Вторую лигу.

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Как сообщалось ранее, главным тренером команды станет Александр Кучер, а его тренерский штаб дополнят Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

Конечным бенефициаром новосозданного клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников.

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В статье: Александр Рыкун Металл (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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ts0y (Чернигов)
19.08.2020 в 00:33
Странно, думал тренером по физподготовке будет)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 00:16
Экс-хавбек будет отвечать за селекцию (с) за селекцию горячительных напитков?
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