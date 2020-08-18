Рыкун вошел в тренерский штаб харьковского Металла
Экс-хавбек будет отвечать за селекцию
Экс-полузащитник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Александр Рыкун вошел в тренерский штаб новосозданного харьковского ФК "Металл".
По информации Sport Arena, известный в прошлом футболист будет отвечать за селекционное направление харьковского клуба.
Напомним, что ФК "Металл" в новом сезоне намерен заявиться во Вторую лигу.
Как сообщалось ранее, главным тренером команды станет Александр Кучер, а его тренерский штаб дополнят Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.
Конечным бенефициаром новосозданного клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (2)
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ts0y (Чернигов)
19.08.2020 в 00:33
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 00:16
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