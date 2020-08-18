Рыкун вошел в тренерский штаб харьковского Металла

Экс-полузащитник "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Александр Рыкун вошел в тренерский штаб новосозданного харьковского ФК "Металл".

По информации Sport Arena, известный в прошлом футболист будет отвечать за селекционное направление харьковского клуба.

Напомним, что ФК "Металл" в новом сезоне намерен заявиться во Вторую лигу.

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Как сообщалось ранее, главным тренером команды станет Александр Кучер, а его тренерский штаб дополнят Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

Конечным бенефициаром новосозданного клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников.