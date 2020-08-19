Первый полуфиналист ЛЧ, бразилец в Динамо, стадион для Десны. Главные новости за 18 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 18 августа

Впервые в своей истории французский "Пари Сен-Жермен" сыграет в решающем матче за титул сильнейшей клубной команды Европы. В полуфинале команда Томаса Тухеля разгромила "Лейпциг". Счет открыл Маркиньос, Ди Мария еще до перерыва закрепил преимущество, а снял все вопросы Бернат - 3:0 в пользу парижан. В финале они сыграют с победителем пары "Бавария" - "Лион".

Между тем стартовал первый раунд квалификации Лиги Чемпионов. "Динамо" Брест с Артемом Милевским и Евгением Хачериди в составе разгромило "Астану" со счетом 6:3. Милевский дважды ассистировал партнерам. Интересно, что во всех пяти матчах, сыгранных вчера, победили хозяев. "Карабах" разгромил македонский "Силекс" 4:0, "Легия" ограничилась одним голом в ворота "Линфилда", "Селтик" отсыпал шесть мячей "Рейкьявику", а "Црвена Звезда" забила пять в поединке с гибралтарской "Европой".

Стали известны дата и место проведения Суперкубка Украины

Поединок, в котором встретятся чемпион сезона 2019/20 донецкий "Шахтер" и обладатель Кубка киевское "Динамо", состоится 25-го августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:00. Матч в прямом эфире покажут каналы "Футбол" и "Украина". Заметим, что впервые за 17 лет игра состоится в столице.

По данным СМИ, Мирча Луческу пригласил первого бразильца в команду, правда, пока только на просмотр. 24-летний атакующий хавбек Клейтон выступал за "Атлетико" Минейро, "Коринтианс" и "Байю". Пока он проходит обсервацию, после чего будет пересматриваться тренерским штабом. Также появились слухи, что в Киев могут вернуться воспитанники "Динамо" Роман Зозуля или Артем Кравец. Последний, к слову, завершил сотрудничество с "Кайсериспором" и стал свободным агентом. А вот за Владиславом Супрягой охотятся несколько итальянских клубов, к "Болоньи" добавился "Наполи".

Десна определилась со стадионом на Лигу Европы

Черниговская команда свои домашние поединки в Лиге Европы будет играть на Арене-Львов. Напомним, что стадион имени Гагарина до сих пор находится на реконструкции. Сотрудники клуба уже даже прошли обучение на львовской арене под руководством представителей УЕФА. Напомним, что "Десна", которая финишировала четвертой в УПЛ, начнет еврокампанию с третьего раунда квалификации. В этом сезоне он будет состоять из одного матча.

Каталонский клуб уволил Эрика Абидаля с должности спортивного директора. Бывший защитник "Барсы" занимался комплектацией команды и другими вопросом с 2018-го года. Кроме того, президент Хосеп Бартомеу подтвердил, что клуб ведет переговоры с Рональдом Куманом. Ожидается, что о назначении будет объявлено в ближайшее время. "Барселоне" придется заплатить компенсацию сборной Нидерландов за переход тренера.