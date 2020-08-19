Слетел с катушек. В матче Кубка Харькова произошла массовая драка после удара в стиле ван Дамма

Паблик Troublemakers & Ultras Action опубликовал видео ожесточенной драки между командами "Status" и "ВиЯр", выступающих в седьмой лиге аматорского Кубка Харькова. Точнее между командой "Status" и одним из игроков "ВиЯр". Последний при счете 1:1 влетел в соперника ногой во время остановки игры. Пострадавший и партнеры должны были ответить, при этом зачинателя пытались сдержать футболисты обеих команд. Арбитры завершили игру досрочно.