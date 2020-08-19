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Слетел с катушек. В матче Кубка Харькова произошла массовая драка после удара в стиле ван Дамма

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(1 голосов)

Как такое возможно?

Слетел с катушек. В матче Кубка Харькова произошла массовая драка после удара в стиле ван Дамма
UA-Футбол
Новина українською

Паблик Troublemakers & Ultras Action опубликовал видео ожесточенной драки между командами "Status" и "ВиЯр", выступающих в седьмой лиге аматорского Кубка Харькова. Точнее между командой "Status" и одним из игроков "ВиЯр". Последний при счете 1:1 влетел в соперника ногой во время остановки игры. Пострадавший и партнеры должны были ответить, при этом зачинателя пытались сдержать футболисты обеих команд. Арбитры завершили игру досрочно.

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В статье: аматорский футбол драка курьезы
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Комментарии (4)
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Po4eson (Одесса)
19.08.2020 в 09:19
Мастер вин чунь
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0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
19.08.2020 в 09:01
Сьома ліга це надзвичайно круто.
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 08:51
ярмоленко-2
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0
-5
avatar
ascent (Луксор)
19.08.2020 в 08:45
Отличные футбольные новости...
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+1
-1


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