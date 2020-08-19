По решению суда стадион Черноморец отобрали у американского инвестора

Стадион "Черноморец", по решению суда, вернулся в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

От американской компании Allrise Capital, которая этим летом выкупила арену, прокомментировали решение суда:

"В реестре судебных решений действительно есть такое постановление суда. Наша юридическая команда работает над тем, чтобы разобраться с этой ситуацией".

"Как мы понимаем, причиной стало ходатайство прокуратуры в рамках уголовного производства, возбужденного на основании заявления третьего лица по надуманным обстоятельствам", – сказали в пресс-службе Allrise Capital.

Данное решение 6 августа принял Шевченковский районный суд Киева. В нем говорится, что это связано с порядком хранения вещественных доказательств в уголовном производстве от 23 июля.