  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. По решению суда стадион Черноморец отобрали у американского инвестора
В тренде

По решению суда стадион Черноморец отобрали у американского инвестора

Общие новости
(1 голосов)

В порядке хранения вещественных доказательств в уголовном производстве...

По решению суда стадион Черноморец отобрали у американского инвестора
Новина українською

Стадион "Черноморец", по решению суда, вернулся в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

От американской компании Allrise Capital, которая этим летом выкупила арену, прокомментировали решение суда:

"В реестре судебных решений действительно есть такое постановление суда. Наша юридическая команда работает над тем, чтобы разобраться с этой ситуацией".

"Как мы понимаем, причиной стало ходатайство прокуратуры в рамках уголовного производства, возбужденного на основании заявления третьего лица по надуманным обстоятельствам", – сказали в пресс-службе Allrise Capital.

Данное решение 6 августа принял Шевченковский районный суд Киева. В нем говорится, что это связано с порядком хранения вещественных доказательств в уголовном производстве от 23 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стадион "Черноморец" Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Новое время
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
19.08.2020 в 14:12
Торжество судебной системы?
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
19.08.2020 в 14:21
Патриотизм!
Ответить
0
-1
Alex.696 (Немирів)
19.08.2020 в 14:26
Це - дебілізм, не плутай.
0
0
avatar
ascent (Луксор)
19.08.2020 в 14:59
Согласен!
0
0
Блуждающий Форвард
19.08.2020 в 14:02
Было бы ОЧЕНЬ НЕПЛОХО, если бы в Одессе, прямо в этом сезоне, появилась команда Премьер-лиги!!! Всё-таки, Одесса НЕПОВТОРИМА, нравится это кому-нибудь или нет...
Ответить
+1
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
19.08.2020 в 13:35
Всё. Справедливость восторжествовала!
Ответить
0
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
19.08.2020 в 13:31
Походу гельзин за деньги не захотел взять стадион та решил бесплатно отжать со своим загадочным партнёром
Ответить
+4
0
Русланбай (Рівне)
19.08.2020 в 13:29
а ха ха ха ха ха ха ха ха ха аха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ........ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха .....Мда нє ту страну назвали Гондурасом.
Ответить
+7
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...