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Сборная ветеранов Украины разгромила ветеранов ФК Медик

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Команда Анатолия Демьяненко порадовала своим визитом Моршин

Сборная ветеранов Украины разгромила ветеранов ФК Медик
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15 августа национальная сборная Украины среди ветеранов в Моршине сыграла товарищеский матч против ветеранов ФК "Медик". Встреча была посвящена годовщине гибели украинских военных под Иловайском и завершилась победой звездной сборной со счетом 7:2.

На игру в Моршин Анатолий Демьяненко пригласил следующих известных в прошлом игроков: Владислав Ващук, Эдуард Цихмейструк, Сергей Нагорняк, Виталий Самойлов, Святослав Сирота, Артем Старгородский, Николай Ищенко, Александр Венглинский, Андрей Оксимец, Андрей Хомин, Вячеслав Свидерский, Геннадий Медведев и Александр Романчук. Традиционно в составе ветеранской команды сыграл президент ФК "Агробизнес" Олег Собуцкий. В конце матча надел сине-желтую футболку участник АТО / ООС, один из организаторов матча Андрей Стандио, которого пригласили в состав сами игроки.

В первом тайме номинальным хозяевам удалось проиграть только с разницей в один мяч. А вот во второй половине болельщики вполне насладились голами! За сборную ветеранов отличились Олег Собуцкий (трижды), Эдуард Цихмейструк (дважды), Николай Ищенко и Артем Старгородский. У хозяев Святослава Сироту огорчили Игорь Швец и Александр Будай.

Сейчас ветеранская сборная имеет приглашения из разных городов в зоне АТО провести матчи с военными, в начале осени команда отправится на восток страны.

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В статье: Анатолий Демьяненко сборная Украины среди ветеранов
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