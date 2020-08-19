Умер выдающийся украинский ученый Борис Патон

На 102-м году жизни скончался президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон.

СМИ сообщают, что ученый, который в последнее время находился на лечении в Институте кардиохирургии, умер от остановки сердца.

Патон родился 27 ноября 1918 года, автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений. С 1962 года возглавлял Национальную академию наук. В 1998 году ему было присвоено звание Героя Украины.

Несмотря на то, что Борис Патон никогда не занимался спортом профессионально, он всегда был сторонником физической активности. Занимался теннисом и водными лыжами, плавал. Более 20 лет назад повредил ногу, но от движения не отказался, поскольку считал, что он хорошо снимает стресс.

Также ученый с целью ознакомления посещал и различные спортивные сооружения старны. В частности, после открытия ОСК "Металлист" Патон посетил харьковскую арену и выразил восхищение тем, что столь сложная конструкция была возведена в кратчайшие сроки.