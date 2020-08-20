Александр Севидов о деле ФК Сумы: Идет планомерное уничтожение моей карьеры

Скоро будет четыре года, как в украинском футболе разгорелся скандал о якобы договорном матче между командами "Ильичевец" (Мариуполь) и "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни). Комитет этики и честной игры, возглавляемый итальянцем Франческо Баранкой, до сих пор никак не может поставить в этом деле точку, чтобы передать дело в КДК. Были названы (пока без доказательств и решений) некоторые фамилии фигурантов, в их числе и бывший главный тренер азовцев Александр Севидов. Сам специалист прокомментировал, почему так долго длится эта "песня", а также другие дела, где звучит его фамилия.

- Прошло более трех месяцев после решения КДК о вашей виновности по делу ФК "Сумы". Вы получили ответ?

- Только 10-го августа пришла на почту мотивационная часть решения КДК.

Читайте также Севидов дисквалифицирован на 5 лет. КДК УАФ объявил новое решение в деле ПФК Сумы

- По регламенту КДК должен был вам прислать решение в течение десяти дней. А вы получили спустя три месяца.

- Хочу поправить не три, а пять месяцев прошло после решения КДК. Оно датировано 12 марта. Они сами пишут себе законы, сами же нарушают. По их мнению, это для них нормальная ситуация.

- И что же КДК написал, в чем обвиняет вас?

- Это отдельная тема для разговора, быстро не расскажешь. Ничего нового не написали. Просто кощунство и издевательство над законом. Чуть позже все расшифрую, по пунктам и с фактами. На мой взгляд, они хотят уничтожить мою карьеру. Ведь футбол - это моя жизнь. Я понимаю их цель, а вот методы очень интересные. Есть факты, которые ни на какую голову не натянешь. Хочу акцентировать внимание - решение по "Сумам" было год назад. Это решение ни я, ни Комитет по этике и честной игры не оспаривали и не апеллировали, а значит, по мне оно вступило в силу. А вот на это решение от 12-го марта комитет подал апелляцию, чтобы ужесточить наказания именно Севидову. Исключительно только по мне, ибо другие их не интересуют: ни организаторы, ни исполнители, никто. У них цель – только фамилия Севидов. Для чего? Можно по приезду в Киев с документами на руках все показать.

- Неужели в апелляции Комитета этики честной игры нет других фамилий? Почему они "вцепились" именно в вас?

- Только моя. Хотя фигурантов много. Есть ребята, получившие условно, кому-то, как это смешно не выглядит, дали по два пожизненных срока. Я и мой адвокат еще раз убедились, что идет планомерное уничтожение моей карьеры. Комитету показалось, что приговор КДК - отстранения меня на 5 лет - слишком мягкое наказание. Я им обещаю, что опубликую все документы и материалы, и то, как они упрашивали, и угрожали ребятам, чтобы те дали против меня лживые показания.

- Следующим вашим действием будет подача апелляции в соответствующий комитет?

- Конечно, если понадобится, то подам иск и в CAS и в суд общей юрисдикции. Но я очень надеюсь на профессионализм председателя Апелляционного комитета. Он очень опытный юрист, поэтому жду адекватного решения, чтобы этот шабаш наконец-то прекратился. Так расправляться с людьми могут только в нашей стране.

- А как же расследование на счет якобы договорного матча "Ильичевец" - "Горняк-Спорт", где вы также фигурируете. Почему его так долго расследуют?

- Я очень заинтересован, чтобы в этом деле была поставлена точка. Но у Баранки и его окружения другие цели, и их тактику может не понять только идиот. Почему они не спешат? Видимо боятся затронуть чей-то имидж, и прежде всего свой.

- Вы говорили, что готовы встретиться с Баранкой в прямом эфире. Актуально ли это сейчас?

Я готов встретиться с ним или с секретарем КДК Грищенко в любое время в любом формате.