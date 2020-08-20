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Федецкий получил тренерский диплом

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(2 голосов)

Какой же клуб возглавит украинец?

Федецкий получил тренерский диплом
Новина українською

35-летний бывший защитник "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий получил тренерский диплом УЕФА категории А.

"Тренерская лицензия УЕФА, диплом А", — написал Федецкий в Instagram.

Ранее сообщалось, что такой же диплом получил 35-летний экс-игрок сборной Украины Александр Алиев.

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В статье: Артем Федецкий
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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 16:39
Шкода, що не паспорт негромадянина. Або тюремний строк.
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