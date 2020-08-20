Федецкий получил тренерский диплом
Какой же клуб возглавит украинец?
35-летний бывший защитник "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Артем Федецкий получил тренерский диплом УЕФА категории А.
"Тренерская лицензия УЕФА, диплом А", — написал Федецкий в Instagram.
Ранее сообщалось, что такой же диплом получил 35-летний экс-игрок сборной Украины Александр Алиев.
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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 16:39
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