Алиев получил тренерскую лицензию категории А
Ждем новоиспеченного тренера в профессиональном клубе
Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев отучился на тренерских курсах и получил тренерскую лицензию категории А, которая дает право тренировать профессиональные команды.
"Вот она! Экзамен прошёл, лицензия у меня, а теперь - Команда", - написал Алиев.
Напомним, что ранее такую же лицензию
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Комментарии (6)
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Primeval (Одесса)
20.08.2020 в 17:18
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Vantala (Kharkiv)
20.08.2020 в 17:16
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Dnepr-75 (Днiпро)
20.08.2020 в 17:27
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sawyer3273 (Тель-Авив)
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Dany_Red (Харьков)
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storm_ua (Николаев)
20.08.2020 в 16:30
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