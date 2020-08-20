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Алиев получил тренерскую лицензию категории А

Общие новости
(1 голосов)

Ждем новоиспеченного тренера в профессиональном клубе

Алиев получил тренерскую лицензию категории А
Новина українською

Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев отучился на тренерских курсах и получил тренерскую лицензию категории А, которая дает право тренировать профессиональные команды.

"Вот она! Экзамен прошёл, лицензия у меня, а теперь - Команда", - написал Алиев.

Напомним, что ранее такую же лицензию получил и Артем Федецкий.

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В статье: Александр Алиев
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Комментарии (6)
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Primeval (Одесса)
20.08.2020 в 17:18
Я так понимаю были бы деньги, и любой у нас может получить лицензию
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0
0
Vantala (Kharkiv)
20.08.2020 в 17:16
Срочно надо обмыть :)
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+1
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
20.08.2020 в 17:27
Уже налито.
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0
0
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sawyer3273 (Тель-Авив)
20.08.2020 в 17:00
Опоздал он, динамовские сердца уже не в моде у Суркиса.
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+2
0
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Dany_Red (Харьков)
20.08.2020 в 16:40
Он пишет и думает с трудом... О тренерской карьере и речи быть не может.. пока только капельницы
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+2
-1
storm_ua (Николаев)
20.08.2020 в 16:30
плевать на этого алкаша
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+4
-1


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