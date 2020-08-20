Алиев получил тренерскую лицензию категории А

Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев отучился на тренерских курсах и получил тренерскую лицензию категории А, которая дает право тренировать профессиональные команды.

"Вот она! Экзамен прошёл, лицензия у меня, а теперь - Команда", - написал Алиев.