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Кравец вернулся в Динамо, Месси сомневается в Кумане. Главные новости за 20 августа

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А также состав сборной Испании на матч с Украиной и новый транслятор Десны

Кравец вернулся в Динамо, Месси сомневается в Кумане. Главные новости за 20 августа
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 августа

Артем Кравец подписал контракт с Динамо

Нападающий Артем Кравец вернулся в “Динамо”. 31-летний форвард подписал контракт с киевским клубом на два года с возможностью продления. Кравец находился в системе "Динамо" с 2004 по 2017 годы, а в 2018 году перешел в турецкий "Кайсериспор". “Безумно рад, что могу вернуться и принести пользу своему, говоря от души, любимому клубу всей моей жизни”, – сказал Кравец.

Месси обсудил свое будущее в Барселоне с Куманом

Капитан “Барселоны” Лионель Месси прервал свой отпуск, чтобы встретиться с новым главным тренером команды Рональдом Куманом. Как информирует каталонское радио rac1, Месси сказал Куману, что склонен уйти из команды, чем остаться в ней, но признает, что это будет непросто сделать из-за условий его контракта. Месси взял время на размышление.

Десна сменила телетранслятора

“Десна” сообщила о смене официального транслятора клуба. В новом сезоне домашние матчи черниговской команды будут транслировать телеканалы "Футбол". В прошлом сезоне “Десна” сотрудничала с медиагруппой 1+1.

Луис Энрике назвал состав на матч с Украиной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил заявку национальной команды на поединки Лиги наций со сборными Украины и Германии. Испанцы сыграют с командой Шевченко шестого сентября. Стоит отметить дебютный вызов в сборную Испании 17-летнего форварда “Барселоны” Ансу Фати.

Верес и Альянс вышли в Первую лигу

Вчера были сыграны ответные матчи плей-офф за участие в Первой лиге. “Верес” прошел за суммой двух поединков прошел “Черкащину” (1:1, 2:0), а “Альянс” впервые сыграет в Первой лиге, после того как дважды переиграл запорожский “Металлург” (2:0, 1:0).

Кривенцов может возглавить Металлист 1925

47-летний Валерий Кривенцов, проработавший несколько лет тренером молодежных команд “Шахтера”, может возглавить “Металлист 1925”, информирует Sport Arena. Сделку должны оформить в ближайшее время. Команде Кривенцова могут представить уже на тренировке в пятницу.

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.08.2020 в 07:44
Что-то я не уловил связь заголовка с тем, что было написано далее. Так Месси сомневается в Кумане или в себе?
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