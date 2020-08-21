Холодницкий покидает пост руководителя САП

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он опубликовал большое объявления к общественности у себя в Facebook.

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Назар Холодницкий занимал должность руководителя с ноября 2015 года. Срок его полномочий истекает 30 ноября.

По мнению генпрокурора Ирины Венедиктовой, аудит открытых уголовных производств показал многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.