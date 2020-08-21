Холодницкий покидает пост руководителя САП
Об этом он сообщил сам
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он опубликовал большое объявления к общественности у себя в Facebook.
Назар Холодницкий занимал должность руководителя с ноября 2015 года. Срок его полномочий истекает 30 ноября.
По мнению генпрокурора Ирины Венедиктовой, аудит открытых уголовных производств показал многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.
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Источник:НВ
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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
21.08.2020 в 13:48
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SashaKyiv (Київ)
21.08.2020 в 13:46
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