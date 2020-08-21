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Холодницкий покидает пост руководителя САП

Общие новости
(3 голосов)

Об этом он сообщил сам

Холодницкий покидает пост руководителя САП
Новина українською

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он опубликовал большое объявления к общественности у себя в Facebook.

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Назар Холодницкий занимал должность руководителя с ноября 2015 года. Срок его полномочий истекает 30 ноября.

По мнению генпрокурора Ирины Венедиктовой, аудит открытых уголовных производств показал многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

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В статье: Назар Холодницкий
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Источник:
НВ

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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
21.08.2020 в 13:48
В топку!
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SashaKyiv (Київ)
21.08.2020 в 13:46
"акваріуміст" насмішив )))
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