Финал Лиги Европы, разгром от Луческу, состав Первой лиги. Главные новости за 21 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 21 августа

Севилья выиграла Лигу Европы

Первый еврокубковый турнир многострадального сезона 2019/2020 завершился - в финале Лиги Европы трофей разыграли "Севилья" и "Интер". Миланцы открыли счет - Лукаку забил в 11-м подряд матче в ЛЕ. Но Люк де Йонг почти мгновенно выровнял положение, а затем вывел "Севилью" вперед. Однако на перерыв команды ушли при равном счете - Годин забил на 36-й. Во втором тайме был лишь один забитый мяч - от Диего Карлоса. Таким образом "Севилья" победила 3:2 и вшестой раз победила в Кубке УЕФА / Лиге Европы. Андалусская команда еще ни разу не проигрывала в еврофинале.

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Конечно, до первого матча киевлян под руководством Мирчи Луческу было приковано особое внимание. Конечно, свое слово сказали фанаты, которые прорвались на стадион и устроили акцию протеста против президента клуба и нового тренера. Ну а результат игры отразил разницу в классе между командами - уже в начале Буяльский открыл счет, затем Завийский срезал мяч в собственные ворота, а Политыло сократил отставание. Однако после перерыва Супряга увеличил преимущество "Динамо" до двух мячей, а разгромный счет обеспечил Виктор Цыганков - 1:4 в пользу бело-синих.

Шахтер стартует с победы

От Луиша Каштру в матче против "Колоса" ожидали значительной ротации, однако португалец заменил только Пятова и Хочолаву на молодых Трубина и Бондаря. Горняки владели значительным преимуществом, что вылилось сразу в три пенальти в ворота ковалевской команды. Однако первых две попытки в исполнении Марлоса и Тайсона оказались неудачными - Волынец отбил. Наконец Алану Патрику удалось открыть счет на 60-й минуте с точки. Он же оформил дубль, а потом не повезло Волынцу, в которого попал мяч от стойки и залетел в ворота. Лишь при счете 3:0 "Колос" ответил своим результативным ударом Дениса Костишина. Так матч и завершился - 3:1 в пользу "Шахтера".

Один матч первого тура перенесли

Однако не все так радужно в УПЛ. В субботу должен был состояться матч "Львов" - "Минай", но игру пришлось перенести. У "Львова" обнаружили пятерых инфицированных коронавирусом игроков (а также одного работника клуба), поэтому вся команда была отправлена ​​на самоизоляцию. Руководство Премьер-лиги постановило перенести матч на более поздний срок.

ПФЛ определилась с составом участников Первой лиги

Итак, "Карпаты", которые должны были опуститься с УПЛ, не прошли аттестацию, а "Балканы" отказались от выступлений на этом уровне из-за финансов. Чтобы не изобретать велосипед, руководство ПФЛ отказалось от запланированного расширения второго дивизиона. Поэтому в сезоне 2020/2021 в Первой лиге снова сыграет 16 команд.

Во Второй лиге сыграет 26 команд

Также был объявлен состав участников третьего профессионального дивизиона украинского футбола. Вторая лига была разделена на две группы по 13 команд. В группе А будут выступать команды с Запада и Центра Украины, в группе В - с Востока и Юга. Отмечаем присутствие "Карпат" в списке заявленных участников, причем даже двух - львовских и из Галича. Привлекают внимание возрожденный "Кривбасс" и проект Евгения Красникова ФК "Металл".

Металлист 1925 назначил нового тренера

Им стал известный в прошлом игрок "Шахтера" Валерий Кривенцов. Будучи тренером, Кривенцов выводил команду горняков U-19 в финал Юношеской лиги УЕФА. В сезоне 2015/16 специалист возглавлял "Мариуполь". Работал с дублем "Шахтера". "Металлист-1925", напомним, завершил прошлый сезон на седьмом месте в Первой лиге.