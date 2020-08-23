Поражение Зари, разгром Мариуполя, заявление Суареса. Главные новости за 22 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 22 августа

Уже первый тур нового чемпионата Украины подарил встречу команд, которые в прошлом сезоне боролись за серебро. Первый тайм выиграла "Заря" - гол в ворота черниговцев забил их бывший капитан Фаворов. Однако после перерыва ситуация кардинально изменилась: Филиппов с пенальти сравнял, Тамм вывел хозяев вперед, а Будковский поставил точку в победе "Десны" - 3:1.

Это был дебют Остапа Маркевича на посту главного тренера азовцев. Но он явно не удался. Ключевым периодом стал конец первого тайма - начало второго, когда Шастал открыл счет, Гордиенко удвоил преимущество "Александрии", а Мишенко сделал на табло цифры 3:0. Под конец встречи Кулаков один гол отыграл, но последнее слово все равно было за командой Шарана - отличился Безбородко. 4:1 в итоге.

Неудачная серия вице-чемпиона Бельгии продолжается

На неделе "Гент" уволил Йенса Торупа с поста главного тренера после двух поражений на старте чемпионата. Однако на результаты команды это не повлияло - в третьем туре индейцы уступили "Антверпену". В основе "Гента" вышли и Яремчук, и Безус, и Пластун, а судьбу встречи решил гол бывшего динамовского форварда Мбокани.

Уругвайского защитника, похоже, возмутили слухи в СМИ о том, что он попал в список игроков, которых "Барселона" будет продавать в рамках перестройки. Суарес хочет, чтобы ему об этом сказал прямо, на что он заслужил за шесть лет выступлений в команде. По словам Луиса, он хочет продолжать играть за "Барселону", но если клуб считает его лишним, он уйдет. Ранее появлялась информация, что Суареса хочет приобрести "Аякс", где Луис играл четыре года.

О трансферах

Итальянские СМИ сообщают, что МЮ сделал "Ювентусу" предложение в размере 27 млн ​​фунтов о покупке Дугласа Косты. "Арсенал" близок к подписанию защитника "Лилля" Габриэля, тот уже прошел медосмотр в Лондоне, сумма трансфера составит 30 млн евро. Переход Кавани в Бенфику сорвался - португальский клуб не смог удовлетворить трансферные аппетиты уругвайца. Агент Ярмоленко заявил, что "Вест Хэм" не планирует продавать Андрея. "Львов" подписал хорватского защитника Макса Челича, а "Рух" усилился двумя игроками "Агробизнеса" - Бойчуком и Кухарчуком.